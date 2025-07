Serie A, accordo per l’esterno: si chiude grazie al doppio scambio

Dopo settimane intense di trattative sembrerebbe finalmente intravedersi la luce infondo ad un tunnel che sembrava interminabile.

Gli ultimi contatti positivi tra le parti hanno sbloccato una volta e per tutte un’operazione che potrebbe, e dovrebbe, andare in porto entro la fine di questa settimana. Quanto meno la speranza è questa, anche perché lo stesso giocatore starebbe spingendo affinché questo scenario possa concretizzarsi il prima possibile.

A differenza di quanto è stato raccontato nelle ultime settimane, comunque, il boost decisivo a questa trattativa è stato dato dall’inserimento non di una, ma di addirittura due contro partite tecniche.

C’è l’accordo per l’esterno: la formula

La dirigenza è prossima a regalare all’allenatore il terzo rinforzo di questo calciomercato. I contatti tra le parti starebbero viaggiando spediti in questa direzione, con il ragazzo che starebbe spingendo in prima persona per realizzare il sogno di trasferirsi in Italia.

Bisogna avere un altro po’ di pazienza, anche perché nonostante filtri (cauto) ottimismo, ci sarebbero da definire ancora una serie di dettagli importanti che potrebbero mandare ancora di più per le lunghe una trattativa che rischia di diventare estenuante. La società è però sicura di avere in pugno il calciatore, e in situazioni come queste fa tutta la differenza del mondo.

Stando dunque a quanto riportato questa mattina dai colleghi del Corriere dello Sport, il Napoli è pronto ad affondare il colpo decisivo su Juanlu del Siviglia. Nelle scorse ore il club andaluso ha anche abbassato le sue pretese passando da una richiesta di 20 milioni di euro a 17, ma l’intenzione di De Laurentiis è quella di risparmiare ancora di più inserendo nell’operazione addirittura due contropartite tecniche, complice l’interesse dei Rojiblancos per una coppia di calciatori partenopei.

L’affare si chiude grazie a un doppio scambio

Juanlu è sempre più vicino dal diventare un nuovo calciatore del Napoli. Il Siviglia sta cominciando piano piano a mollare la presa, complice anche la forte volontà del ragazzo di lasciare la Spagna per vestire la casacca azzurra. Al momento, comunque, all’orizzonte non ci sarebbe nessuna fumata bianca, anche se le cose potrebbero cambiare nell’arco di questi giorni.

Stando alle ultime notizie, infatti, per abbassare ancora di più la parte economica di quest’operazione, il Napoli potrebbe pensare di inserire nelle trattative per Juanlu i cartellini del Cholito Simeone e di Cajuste, due calciatori particolarmente graditi al Siviglia e fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte. Qualora questa fosse una possibilità De Laurentiis non esiterebbe più di due secondi a sfruttarla, anche perché in qualche modo questi due calciatori vanno piazzati nell’arco di questo calciomercato. Staremo a vedere.