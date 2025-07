Inter: Taremi in Premier, si sblocca un nuovo rinforzo

L’iraniano è atteso a Milano in poco tempo e presto ci potrebbero essere delle novità importanti. Attenzione alla possibilità di uno scambio in Premier

Il peggio per Taremi sembra essere ormai alle spalle. L’attaccante iraniano ha saltato il Mondiale per Club a causa della guerra, ma a breve è atteso a Milano per iniziare la preparazione con la squadra di Chivu. Il suo rientro sarà anche l’occasione per fare un piccolo punto sul suo futuro. La permanenza in nerazzurro sembra essere ormai sfumata in maniera definitiva e il club lo attende per capire meglio la soluzione ideale.

Come riferito da Konur, la Premier League sembra rappresentare la soluzione migliore per Taremi e su di lui ci sarebbe l’interesse del Fulham. Al momento siamo solamente nel campo delle ipotesi di calciomercato. Ma non è escluso che l’Inter possa sfruttare la situazione per chiudere l’ennesimo rinforzo da dare a Chivu. Si tratta di un profilo finito nel mirino della Juventus. Ora, però, anche i nerazzurri potrebbero farci un pensierino.

Calciomercato Inter: Taremi verso l’addio, scambio in Premier?

Al momento sappiamo come in casa Inter nessuno è incedibile. In caso di una proposta importante, in viale della Liberazione si ha tutta l’intenzione di valutare l’offerta. Fra i calciatori che nelle ultime settimane sono stati al centro di diverse indiscrezioni c’è anche Carlos Augusto. Il brasiliano non sembra rientrare nei piani di Chivu e presto ci potrebbero essere delle novità importanti in questo senso.

E con una sua partenza, l’Inter potrebbe magari sfruttare l’interesse del Fulham per Taremi per ipotizzare magari uno scambio con Robinson in questo calciomercato. Il terzino ha dimostrato di essere un calciatore affidabile e potrebbe rappresentare una alternativa importante a Dimarco. Su di lui, come spiegato in precedenza, c’è anche la Juventus anche se i bianconeri non hanno ancora affondato il colpo.

L’Inter, quindi, potrebbe entrare nella corsa di Robinson in caso di addio di Carlos Augusto sfruttando eventualmente il trasferimento di Taremi in Premier League. Per il momento si è nel campo delle ipotesi e non c’è alcuna trattativa in corso. Vedremo come si svilupperà meglio la situazione in futuro.

Mercato Inter: Robinson nuovo obiettivo?

Al momento il calciomercato dell’Inter sembra essere legato alle cessioni e, quindi, bisognerà attendere le prossime settimane per avere un quadro più chiaro.

Ma il nome di Robinson potrebbe presto diventare uno degli obiettivi dell’Inter soprattutto se ci dovesse essere la partenza di Carlos Augusto in questo calciomercato.