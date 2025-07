Scambio secco in Spagna: Vlahovic porta il talento spagnolo

Il serbo è sempre più vicino all’addio dalla Juventus e non è da escludere che ci possa essere uno scambio direttamente in Spagna: i dettagli

Le prossime si prospettano settimane decisive per il futuro di Vlahovic. Il serbo non rientra più nei piani della Juventus e i bianconeri spingono per una soluzione. Inter, Milan e tante altre big europee hanno preso informazioni sull’attaccante, ma per il momento nessuna ha mai avanzato una proposta concreta nei confronti dei bianconeri. Le uniche squadre che hanno avanzato delle proposte sono Al-Hilal e Fenerbahce anche se il calciatore non ha accettato la destinazione. Da parte del classe 2000 la volontà è quella di proseguire in uno dei campionati top d’Europa.

Ma, con il passare dei giorni, la posizione del calciatore potrebbe cambiare e sposare magari un progetto differente da quello pensato in un primo momento. E in queste ultime ore è spuntata una soluzione dalla Spagna. Si tratta di una ipotesi davvero complicato da concretizzarsi. Ma la Juventus è pronta ad aprire a questa soluzione di calciomercato con uno scambio.

Calciomercato Juventus: scambio con Vlahovic, i dettagli

La Juventus lavora per andare a rinforzare la rosa e, a sorpresa, una pedina di scambio potrebbe essere Vlahovic. Il contratto in scadenza nel 2026 non consente di attendere e la Vecchia Signora nelle prossime settimane proverà a trovare una soluzione per cercare di non perderlo a zero la prossima stagione.

La volontà del serbo è ancora quella di continuare in una big, ma non è da escludere che si possa optare per una soluzione differente. Secondo le informazioni di fichajes.net, il Villarreal è alla ricerca di un attaccante e Vlahovic rappresenta una opportunità di calciomercato. E la Juventus potrebbe ragionare sulla possibilità di uno scambio magari mettendo sul piatto un nome che in Spagna sta facendo molto bene come Yeremi Pino.

Il classe 2002 è un esterno che potrebbe essere molto utile per la Juventus in questo calciomercato. E l’interesse del Villarreal per Vlahovic dovrebbe aprire alla possibilità di uno scambio. Naturalmente molto dipenderà dal serbo e dalla sua volontà di accettare una destinazione come quella del club spagnolo. Subito dopo si ragionerà su Yeremi Pino.

Mercato Juventus: Yeremi Pino una nuova idea?

Al momento non ci sono stati contatti diretti fra Juventus e Villarreal per Vlahovic, ma gli spagnoli devono prendere un giocatore in attacco di livello e il serbo è il grande favorito.

In caso di un sondaggio, la Juventus potrebbe ragionare sulla possibilità di uno scambio di calciomercato magari anche senza cash chiedendo al club spagnolo il cartellino di Yeremi Pino.