Serie A, Vlahovic firma a zero: Milan anticipato

Dusan Vlahovic è pronto a prendere una nuova decisione per il futuro. L’attaccante serbo vuole svoltare dicendo addio alla Juventus: la nuova occasione a zero

Saranno giorni caldi intorno al futuro di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo è pronto a dire addio al club bianconero: una nuova svolta in Serie A per tornare protagonista su grandi palcoscenici. Durante gli ultimi mesi alla Juventus c’è stata una notevole flessione: qualcosa si sarà rotto, il feeling non è più quello di un tempo. Spunta la firma a zero in Serie A con una big italiana, il nuovo affare a sorpresa.

Saranno giorni intensi per conoscere il futuro di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo non vede l’ora di tornare a segnare gol importanti anche in Champions League. L’ultima stagione non è stata certamente da ricordare per l’attaccante serbo: ora il bianconero è stato accostato anche al Milan, ma spunta un nuovo intreccio di calciomercato in Serie A. Un intreccio decisivo per continuare a sognare in grande: una voglia immensa per trovare una nuova decisione.

Calciomercato Serie A, blitz per Vlahovic: occasione a zero

La dirigenza bianconera dovrà così stabilire le condizioni per un possibile addio. Un momento decisivo per continuare a sognare in grande: la mossa vincente per continuare a brillare di luce propria a partire dalla prossima stagione.

Come svelato dal giornalista, Armando Areniello, su X l’Inter continua a monitorare la situazione intorno al futuro di Dusan Vlahovic. Nelle ultime ore si è parlato di una possibile risoluzione con il club bianconero, ma Ausilio e Marotta sono pronti a fare un tentativo per prendere anche lui a zero in vista della prossima stagione.

Nei prossimi giorni si conoscerà la verità sul futuro dell’attaccante serbo, accostato anche al Milan negli ultimi giorni. Max Allegri lo conosce molto bene dai tempi della Juventus, ma ora non vede l’ora di prendere una decisione definitiva. Una voglia pazzesca per continuare a sognare in grande: ormai è pronto per iniziare una nuova avventura suggestiva per il futuro.

Vlahovic vorrebbe subito iniziare un nuovo percorso suggestivo: la firma a zero non è da sottovalutare. Nei prossimi giorni arriverà la decisione definitiva: l’Inter continua a monitorare la situazione intorno all’attaccante serbo della Juventus. Una nuova occasione di mercato da cogliere al volo per puntare sempre più in alto: a breve arriverà la decisione definitiva.