Serie A, salta l’arrivo del “gemello” di Kvara: all-in su Hojlund

L’attaccante sembrava destinato a giocare in Serie A a partire dalla prossima stagione, ma invece così non sarà.

Stando alle ultime notizie, infatti, una situazione piuttosto delicata legata al suo attuale club ha difatti bloccato l’arrivo in Italia del numero 9, che quando gioca in Nazionale incanta tutti al fianco di Khvicha Kvaratskhelia. Per questo è definito da molti il “gemello” dell’ex napoletano, ed è proprio grazie alle ottime prestazioni con la Georgia che è finito nel mirino di una grande di Serie A.

A fronte di questo imprevisto alla fine non se ne farà nulla, con la dirigenza pronta a puntare con decisione un altro giovane talento internazionale, Rasmus Hojlund.

Salta l’arrivo in Serie A del “gemello” di Kvara

Una grande di Serie A aveva messo gli occhi sul talento georgiano, convinta che potesse fare la differenza nella prossima stagione, proprio come successo con Khvicha Kvaratskhelia. Sembrava tutto fatto, l’accordo tra società e calciatore era stato raggiunto, mancava davvero solo la programmazione del suo arrivo in Italia e quello delle visite mediche, ma qualcosa ha stravolto completamente le carte in tavola.

Una beffa amarissima per la società di Serie A, che sfruttando la delicata situazione nella quale riversava il club, stava per mettere a segno un colpo da 10 e lode in ottica di qualità-prezzo. Troppo bello per essere vero, è questa la verità, anche perché arrivati a questo punto è difficile pensare che questo trasferimento si possa comunque concretizzare.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di TMW, la riammissione in Ligue 1 del Lione complica, per non dire annulla, le possibilità di vedere Georges Mikautadze con la maglia della Roma nella prossima stagione. Vinto il ricorso contro la retrocessione, adesso l’OL punta a trattenere tutti i suoi giocatori migliori, anche perché c’è un campionato da onorare ma anche un’Europa League (da protagonista) da giocare.

All-in su Hojlund

Si allontana l’ipotesi Georges Mikautadze per l’attacco della Roma. La riammissione in Ligue 1 del Lione complica le strategie del club giallorosso, che pensava di avere in pugno il giovane attaccante georgiano. La sentenza della federazione francese ha però stravolto le carte in tavola, con Massara e Ranieri che adesso devono regalare un altro attaccante a Gian Piero Gasperini per la prossima stagione.

In queste settimane si è parlato tanto di Lorenzo Lucca, ma la sensazione è che alla fine la Roma possa fare all-in su Rasmus Hojlund, giovane attaccante del Manchester United che il tecnico di Grugliasco conosce piuttosto bene per i suoi trascorsi all’Atalanta. Per il momento ancora nulla di concreto, ma mera suggestione, ma nei prossimi giorni qualcosa potrebbe cominciare a muoversi, soprattutto se i Red Devils dovessero aprire al prestito del danese.