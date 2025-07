Milan: scaricato dall’Arsenal, Tare chiude l’affare

I rossoneri insistono per chiudere l’affare Jashari. Ma, in caso di fumata nera, il direttore sportivo potrebbe decidere di andare su un altro obiettivo

Il Milan continua ad essere molto attivo sul calciomercato. Allegri spera di poter avere la rosa completa il prima possibile visto che la partita contro il Bari è sempre più vicina. Per il centrocampo la priorità in questo momento è Jashari. Ma la trattativa con il Club Brugge non sta assolutamente decollando e per questo motivo non è da escludere che i rossoneri possano magari andare su un altro giocatore per rendere la squadra ancora più completa.

Secondo le informazioni che arrivano dall’Inghilterra, l’Arsenal sembra aver scaricato in maniera definitiva un calciatore. Il trasferimento in questo calciomercato non è da escludere e il Milan potrebbe farci un pensierino per rinforzare la rosa. Il giocatore ha bisogno di rilanciarsi e i rossoneri sono una opportunità importante anche per lui. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio come si svilupperà la situazione.

Calciomercato Milan: l’Arsenal lo dà via, Tare ci prova

Al momento la priorità del Milan per il centrocampo è Jashari. Naturalmente il calciomercato è molto particolare e gli arrivi di Modric e Ricci non sembrano aprire alla possibilità di un ulteriore errori. Ma non possiamo escludere nulla e, soprattutto, la trattativa con il Club Brugge fatica a decollare.

Per questo motivo il Milan potrebbe fare un tentativo per Fabio Vieira. Il classe 2000 non rientra nei piani dell’Arsenal e i Gunners sono pronti ad accettare anche una proposta intorno ai 10-15 milioni per cedere il calciatore in questo calciomercato. I rossoneri, quindi, potrebbero approfittare della situazione per dare un giocatore giovane e di prospettiva al proprio tecnico. Una operazione che ad oggi dipende da Jashari, ma non è da escludere che il portoghese possa arrivare a prescindere.

L’Arsenal non ha intenzione di puntare su Vieira e rappresenta una opportunità di calciomercato per il Milan. Il classe 2000 arriva da stagioni non facili e la sua volontà è quella di rilanciarsi. E i rossoneri per lui possono essere la chance giusta per ritrovarsi dopo un periodo non semplice.

Mercato Milan: Fabio Vieira nome nuovo per il centrocampo?

Al momento la certezza è rappresentata dal fatto che Fabio Vieira lascerà l’Arsenal per iniziare una nuova avventura durante questo calciomercato.

Il Milan resta una possibilità se non dovesse arrivare Jashari. Occhio, però, alla possibilità di un suo arrivo a prescindere visto che il prezzo si aggira intorno ai 10-15 milioni.