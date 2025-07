Serie A, accordo con il Chelsea: sarà lui il nuovo attaccante

Dopo settimane di sondaggi e ricerche la società ha alla fine deciso di puntare sull’attaccante del Chelsea.

La trattativa non è semplice, anche perché i Blues sono da sempre un osso duro da convincere, ma gli ottimi rapporti tra le due società, nonostante le ultime incomprensioni, potrebbero facilitare di gran lunga i discorsi. L’okay del giocatore al trasferimento in Serie A è poi un ulteriore incentivo per le due dirigenze di sedersi al tavolo delle trattative per riuscire ad andare a dama.

Non sarà una questione di giorni, ma la sensazione è che entro l’inizio della tournée l’attaccante potrebbe essere messo a disposizione dell’allenatore.

Accordo con il Chelsea: ecco il nuovo attaccante

In queste ore i contatti con il Chelsea per l’attaccante si starebbero intensificando sempre di più. L’idea è quella di portare il calciatore in Serie A nell’arco di qualche settimana, così da metterlo subito a disposizione dell’allenatore in vista dell’inizio della stagione.

La trattativa non è però semplice, soprattutto per una questione economica, visto che la società è anche disposta a cederlo, ma solo alle sue condizioni. Questo potrebbe allontanare le parti, anche se l’intenzione del club italiano è quella di provarci fino a quando sarà nelle sue possibilità, facendo ovviamente leva sulla volontà del calciatore che avrebbe già aperto alla possibilità di trasferirsi in Italia.

Stando dunque a quanto riportato Matteo Moretto nel corso del consueto video di aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, per il ruolo di attaccante il Milan sarebbe tornato a seguire Nicolas Jackson del Chelsea, profilo che il club rossonero segue da prima che firmasse per i Blues, più precisamente dall’estate nel 2023, quando l’ex ds rossonero Massara andò addirittura in Spagna per cercare di strapparlo al Villarreal.

50MLN per la nuova punta

Per il ruolo di vice Gimenez, o addirittura titolare, il Milan starebbe valutando il profilo di Nicolas Jackson, attaccante che il Chelsea sarebbe disposto a lasciar partire in questo calciomercato dopo l’arrivo di Joao Pedro dal Brighton, ma solo alle sue condizioni.

E le condizioni imposte dai Blues sono piuttosto esose, anche perché stando a dati Transfermarkt il club londinese valuterebbe l’attaccante senegalese almeno 50 milioni di euro, cifra che combacerebbe con il budget che il Milan avrebbe stanziato per l’investimento sulla prima punta. Allo stesso tempo, però, il Diavolo potrebbe provare a risparmiare comunque qualcosina, ma nel momento in cui il Chelsea non dovrebbe aprire a questa possibilità, Tare e Allegri potrebbero anche decidere di virare su altri obiettivi, come ad esempio Victor Boniface del Bayer Leverkusen o Dusan Vlahovic della Juventus.