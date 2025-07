Assalto all’Inter, pronti 70 milioni: addio ad un titolarissimo

Un titolarissimo dell’Inter rischia di lasciare i nerazzurri nei prossimi giorni: in arrivo un’offerta da 70 milioni di euro

Dopo la debacle al Mondiale per Club, è tempo di recuperare le energie mentali e fisiche per l’Inter prima dell’inizio di una nuova e lunga stagione dove tante cose saranno differenti rispetto allo scorso anno.

Davanti a Chivu c’è tanto lavoro da fare, ma il neotecnico dei nerazzurri è sicuro di avere a disposizione un gruppo forte per poter arrivare lontano in tutte le competizioni ancora una volta. La società, però, non vuole certo stare a guardare, pretendendo che Chivu faccia miracoli da solo e per questo interverrà sul mercato per rivoluzionare un po’ la rosa. Alcuni giocatori hanno già lasciato Milano, mentre altri potrebbero farlo nei prossimi giorni.

Uno di questi potrebbe essere Hakan Calhanoglu, nonostante sia saltato il suo passaggio al Galatasaray. Il centrocampista turco non è per niente in buoni rapporti con Lautaro Martinez e sebbene tornerà presto a disposizione di Chivu, è ancora considerato in partenza per non rendere fragile l’equilibrio all’interno dello spogliatoio.

A sorpresa, un altro giocatore che potrebbe presto salutare l’Inter è Alessandro Bastoni, reduce da un anno disputato su livelli altissimi. Il difensore azzurro sarebbe infatti finito nel mirino del Real Madrid che è a caccia di rinforzi per il proprio reparto arretrato, falcidiato dagli infortuni nella passata stagione.

Inter, pericolo spagnolo per Bastoni: lo punta il Real Madrid

Il Real Madrid potrebbe presto sbarcare in Italia, precisamente a Milano, per andare a caccia di rinforzi per il reparto difensivo. Nella semifinale del Mondiale per Club contro il Paris Saint-Germain, i Blancos hanno mostrato ancora una volta tutti i loro limiti e le loro difficoltà, facendo capire alla dirigenza che un difensore serva come il pane.

Tra i profili sondati dal Real Madrid per la loro difesa sarebbe finito anche Alessandro Bastoni e le Merengues sarebbero pronte a far partire l’assalto per il difensore dell’Inter. Il Real sarebbe disposto a mettere sul piatto ben 70 milioni di euro per convincere i nerazzurri a cedere uno dei loro totem difensivi, ricoprendo d’oro anche il giocatore con un contratto importante.

L’Inter, tuttavia, ritiene incedibile Bastoni, essendo un perno fondamentale per la difesa e per Chivu ed è pronta a respingere qualsiasi tentativo da parte del club spagnolo. Al momento, il Real Madrid non ha fatto pervenire offerte concrete sul tavolo nerazzurro, mostrando solo interesse, ma tanto è bastato per far drizzare le antenne in quel Milano dove si aspettano l’assalto da un momento all’altro.