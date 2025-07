Nkunku in Serie A: arriva a prezzo di saldo, niente Inter

Il francese non rientra più nei piani del Chelsea e potrebbe sbarcare nel nostro campionato anche a prezzo di saldo, ma per lui niente Inter

Uno dei calciatori più cercati nel corso del calciomercato estivo è sicuramente Nkunku. Il francese non rientra più nei piani del Chelsea e i Blues sono al lavoro per trovare una soluzione. Il suo nome era stato accostato all’Inter, ma i nerazzurri sembrano avere altri programmi. Ma non è da escludere che il futuro del transalpino possa essere comunque in Serie A nonostante il forte interesse del Bayern Monaco nei suoi confronti.

Secondo quanto riferito da L’Equipe, il Chelsea non ha alcuna intenzione di trattenere Nkunku in squadra e sarebbe disponibile a cedere il calciatore a prezzo di saldo pur facendo una minusvalenza in questo calciomercato. Un’occasione importante per un club di Serie A visto che parliamo di una cifra assolutamente più bassa rispetto a quanto immaginato in un primo momento.

Nkunku in Italia: sconto decisivo, niente Inter

Al momento ancora nessuna squadra ha affondato il colpo per Nkunku. Motivo? Il prezzo elevato. Il Chelsea, infatti, ha sempre visto nel calciatore delle potenzialità importanti tanto da ipotizzare una sua cessione intorno ai 70 milioni di euro. Una cifra leggermente più alta rispetto a quella spesa per acquistarlo (65). Ora, però, la situazione è cambiata e i Blues avrebbero deciso di abbassare la valutazione.

Dalla Francia rivelano come i londinesi sarebbero disposti ad accettare anche 35 milioni di euro in questo calciomercato per andare a cedere Nkunku. Una cifra sicuramente molto bassa e che magari potrebbe portare la Juventus a fare un pensiero nonostante l’arrivo di Sancho. Il francese in carriera ha ricoperto anche il ruolo di punta centrale e Comolli lo conosce molto bene. Naturalmente per il momento si tratta di una semplice indiscrezione che dovrà essere valutata con attenzione in futuro.

La certezza in questo momento è rappresentata dal fatto che Nkunku lascerà il Chelsea durante il calciomercato estivo a prezzo di sconto. Vedremo se la Juventus farà un tentativo. Di certo il giocatore, almeno fino ad oggi, non rientra nei piani dell’Inter per motivi fisici che di età.

Calciomercato: ipotesi Nkunku per la Juventus

La Juventus ha bisogno di rinforzi in attacco e ragiona sulla possibilità di andare a prendere Nkunku magari mettendo sul i 35 milioni di euro richiesti dal Chelsea per far andare il francese in questo calciomercato.

Per adesso siamo nel campo delle ipotesi. Vedremo come si svilupperà la situazione e se si potrà arrivare alla fumata bianca oppure si andrà su altri obiettivi.