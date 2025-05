Juventus in missione a Londra: scelto il colpo per la Champions

La Juventus sta seguendo con interesse gli sviluppi del calciomercato, con qualche colpo clamoroso che Giuntoli potrebbe protare in bianconero.

La squadra di Igor Tudor sta provando a centrare la qualificazione in Champions League che sarebbe vitale in vista della prossima stagione. Ci sono molte situazioni in bilico che possono trasformarsi in positive qualora dovesse esserci la qualificazione europea perché ci sarebbero introiti davvero importanti per la società.

Intanto Cristiano Giuntoli sta iniziando a valutare i nomi nuovi per la prossima stagione e ha già in mente una missione londinese per far felici i tifosi e il prossimo allenatore, qualora non dovesse essere Igor Tudor.

Calciomercato Juventus: missone londinese per Giuntoli

La Juventus proverà a fare 6 punti nelle ultime due partite di campionato per fare in modo di tenersi stretto il quarto posto e quindi la qualificazione in Champions League che cambierebbe tutto del futuro della squadra. Arrivare a giocare sui migliori campi del mondo può significare tanto anche dal punto di vista del calciomercato.

A fine stagione la Juve può cambiare allenatore e di conseguenza cambieranno anche gli obiettivi di mercato in vista dell’estate.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus ha individuato un colpo importante dal Chelsea: Cristiano Giuntoli è pronto per la missione londinese.

Juventus, contatti con il Chelsea: blitz di Giuntoli

La Juventus giocherà il Mondiale per Club che avrà il via tra un mese e nelle idee di Cristiano Giuntoli ci sono già molti nomi che possono fare al caso della rosa attuale e migliorare lo spogliatoio anche dal punto di vista dell’esperienza e della leadership, oltre che dal punto di vista tecnico.

Secondo quanto riferisce fichajes.net, la Juventus è sulle tracce di Christophe Nkunku del Chelsea. L’esterno francese è in uscita dai Blues, non è centralissimo nelle idee di Enzo Maresca e per questo motivo il suo nome è finito sul taccuino del direttore tecnico bianconero.

Nkunku alla Juventus prima del Mondiale per Club sarebbe un colpo d’oro, così da poter dare a Igor Tudor subito una freccia a disposizione del suo arco per potersi permettere di sognare in grande.

Nkunku-Juventus: c’è anche il Bayern Monaco

La Juventus segue con interesse Christophe Nkunku ma strapparlo al Chelsea non sarà faciele. Non sono per le richieste economiche del club inglese ma anche e soprattutto per la concorrenza del Bayern Monaco che perderà Sané e proverà a prendere il francese al suo posto.

Nkunku ha un valore di mercato di 40 milioni di euro, soldi che la Juventus può sborsare e che sborserebbe volentieri soprattutto con la qualificazione in Champions League.