Juventus, sacrificio Yildiz: via con il super scambio in Serie A

La Juventus sta iniziando a progettare la prossima stagione e il futuro: potrebbe esserci il clamoroso sacrificio di Kenan Yildiz.

L’attaccante turco ha vissuto una stagione importantissima che lo ha portato alla titolarità indiscussa e a essere uno dei calciatori maggiormente tenuti in considerazione dai tifosi e dai due allenatiri che si sono susseguiti. Ma anche la sua stagione, così come quella dell’intera squadra si è composta di alti e bassi che hanno portato la Juve a vivere le ultime due giornate con il fiato sospeso per capire se si riuscirà nell’obiettivo di qualificarsi per la Champions League.

Il futuro della Juventus dipende quasi esclusivamente dal quarto posto in classifica: senza la Champions League potrebbe esserci qualche addio davvero importante.

Calciomercato Juventus, via Yildiz a fine stagione: le ultime

Kenan Yildiz è uno dei talenti più importanti del calcio italiano e d’Europa. Con la Juventus ha saputo far vedere cose straordinarie ma il suo talento, probabilmente, è rimasto un po’ ingabbiato da tutti i problemi della rosa bianconera che non ha saputo fare grandi cose in questa stagione e ha frenato anche il numero 10.

Il suo futuro è tutto ancora da scrivere, ci sono delle situazioni estremamente delicate che possono stravolgere la prossima stagione del club biaconero.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus può cedere Kenan Yildiz a fine stagione: l’addio si può chiudere con uno scambio clamoroso.

Futruro Yildiz: addio alla Juventus senza Champions League

Il futuro di Yildiz può essere davvero lontano dalla Juventus. L’attaccante turco è tra i più apprezzati in giro per il mondo, essendo un classe 2005, e sono già stati avviati dei colloqui tra il suo entuorage e i top club italiani ed europei.

Se non dovesse centrare la qualificazione in Champions League, la Juventus potrebbe cedere Kenan Yildiz per fare cassa e tenere sotto controllo i bilanci. Sarà importante per Giuntoli avere una cassaforte piena e sotto controllo in estate ma senza gli introiti della “grande” Europa ci sono grossi rischi.

Yildiz ha una valutazione di 60 milioni di euro, tanti per un calciatore della sua età, ma sicuramente giusti se rapportati al suo immenso valore sportivo.

Yildiz al Napoli con lo scambio: Osimhen alla Juventus

Secondo quanto riferisce calcionapoli24, tra Napoli e Juventus potrebbe esserci uno scambio tra Kenan Yildiz e Victor Osimhen, con un conguaglio a favore del club azzurro. Senza la qualificazione in Champions League dei bianconeri, Manna farà di tutto per mettere pressione all’attaccante turco e farlo trasferire all’ombra del Vesuvio sotto i dettami tecnico-tattici di Antonio Conte.

Yildiz al Napoli sarebbe il vero sostituto di Kvaratskhelia e potrebbe ridare alla fascia sinistra del Napoli la verve e la qualità che spesso è mancata da gennaio in poi.