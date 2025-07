Sfuma l’ipotesi Scalvini: è fatta per il nuovo difensore, i dettagli

La società sembrava intenzionata a puntare su Giorgio Scalvini in questo calciomercato, ma invece così non è stato.

Le richieste fuori luogo dell’Atalanta hanno fatto subito cadere quest’ipotesi, convincendo la società ad affondare il colpo su un profilo che da settimane veniva indicato come il preferito di dirigenza e area tecnica. Alla fine è andata a finire proprio così, con la società che nelle scorse ore ha presentato l’ultima offerta per il calciatore raggiungendo un accordo definitivo per il suo trasferimento in questo calciomercato.

Si tratta di un colpo studiato, cercato e voluto, che farà sicuramente contento l’allenatore.

Sfuma Scalvini: è già fatta per il nuovo difensore

Per un momento si è veramente pensato che la società potesse puntare a sorpresa su Giorgio Scalvini, ma alla fine non c’è stato alcun cambio di programma. Da tempo area tecnica e società avevano individuato il calciatore con il quale andare a rinforzare la difesa, profilo per il quale proprio nelle scorse ore sarebbe stato raggiunto l’accordo definitivo per il suo trasferimento.

I giorni che seguiranno saranno quelli del classico iter di visite mediche, idoneità sportiva e firma sul contratto che lo legherà alla sua nuova squadra per le prossime stagioni. Alla fine a vincere è stata la perseveranza della dirigenza ma soprattutto la voglia dell’allenatore di avere a disposizione un calciatore del genere, pressing che ha giocato un ruolo fondamentale nella scelta finale del difensore.

Stando dunque a quanto riportato dal collega Fabrizio Romano sui propri canali social, Sam Beukema è il terzo rinforzo dell’estate di calciomercato del Napoli. Dopo il tenue tentativo per Giorgio Scalvini, il club partenopeo ha deciso alla fine di affondare il colpo decisivo sul difensore olandese, che nella giornata di oggi si è comunque presentato al ritiro del Bologna per salutare Vincenzo Italiano, ex compagni ma soprattutto i tifosi, che hanno provato in tutti i modi a fargli cambiare idea.

Operazione chiusa, manca solo l’ufficialità: i dettagli

Sam Beukema sarà un nuovo giocatore del Napoli. Con il più classico degli ‘Here We Go‘ Fabrizio Romano ha annunciato la chiusura delle trattative tra i partenopei ed il Bologna, che solo ieri sera sono arrivati a stringersi la mano dopo giorni piuttosto tesi di trattative.

Alla fine Aurelio De Laurentiis è arrivato a soddisfare le richieste del presidente Joey Saputo, anche perché le cifre dell’operazione sono piuttosto corpose. Precisa infatti Fabrizio Romano che Beukema si trasferirò al Napoli per 31 milioni di euro più bonus, per un totale di quasi 35 che soddisfa a pieno il club felsineo.