Xhaka in Serie A, ma non al Milan: destinazione a sorpresa

Anche se non al Milan, il futuro di Granit Xhaka a partire dalla prossima stagione potrebbe comunque essere in Serie A.

Stando alle ultime notizie, infatti, un’altra grande del calcio italiano avrebbe messo gli occhi sul centrocampista svizzero, e non stiamo neanche parlando della Juventus. Per il 32enne del Bayer Leverkusen sarebbe uscita fuori una terza pretendente, che più di Milan e della stessa Vecchia Signora sarebbe pronta a sedersi al tavolo delle trattative con le Aspirine per definire il trasferimento in Italia di Xhaka, che anche in questo caso avrebbe dato massima disponibilità alla destinazione.

Il tutto potrebbe però sbloccarsi solo ed unicamente grazie alla cessione, altra operazione sulla quale la dirigenza starebbe attentamente lavorando.

Xhaka in Serie A: destinazione a sorpresa

Nel corso di queste prime settimane di calciomercato si è parlato di Milan e Juventus per Granit Xhaka, ma il centrocampista svizzero non dovrebbe firmare né per l’ultima né per l’altra società quest’estate. Ovvio, le due sarebbero comunque in corsa, ma per il 32enne del Bayer Leverkusen si starebbe facendo avanti un’altra grande di Serie A.

Al momento le parti non sarebbero ancora entrate in contatto, ma la sensazione è che già a partire da domani i cellulari degli agenti del calciatori cominceranno a squillare a ripetizione. L’idea è quella di trovare il prima possibile l’accordo, sia con lo stesso Xhaka che con il Bayer Leverkusen, così da anticipare la concorrenza delle italiane sul calciatore, che nel frattempo starebbe spingendo per finire a giocare in Italia, seppur non forzando la mano col club tedesco.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi della Gazzetta dello Sport, anche l’Inter starebbe valutando il profilo di Granit Xhaka per andare a rinforzare e completare la mediana in vista della prossima stagione. Christian Chivu avrebbe anche già dato il suo okay a questa soluzione, ma l’operazione con il Bayer Leverkusen si sbloccherà solo ad una condizione.

L’affare Xhaka si sblocca ad una sola condizione

Il nome di Granit Xhaka sarebbe finito anche nel mirino dell’Inter. La società nerazzurra starebbe infatti valutando il profilo dello svizzero nel momento in cui si dovessero registrare diversi movimenti in mediana, ma solo uno di questi sbloccherebbe eventualmente le trattative con il Bayer Leverkusen.

Scrivono infatti i colleghi della Gazzetta dello Sport che Xhaka potrebbe diventare un nome caldo per l’Inter nel momento in cui Hakan Calhanoglu dovesse andare via. Al momento, però, i discorsi con il Galatasaray per il ritorno in Turchia del turco sono in stand-by, quindi anche quelli eventuali con le Aspirine lo sarebbero, con il serio rischio che possano saltare prima del tempo, anche perché a questo punto non è detto che l’ex Milan vada via. Staremo a vedere.