Il Milan resta a mani vuote: l’esterno ha un altro accordo in Serie A

L’esterno sembrava destinato a vestire la maglia del Milan a partire dalla prossima stagione, ma invece così non sarà.

Stando alle ultime notizie, infatti, un’altra grande del campionato italiano avrebbe messo gli occhi sul calciatore, superando proprio all’ultima curva la dirigenza rossonera. Nonostante questo, comunque, è ancora prematuro parlare di affare fatto, anche perché ci sarebbero diversi dettagli importanti da definire, ma la sensazione è che oramai la strada intrapresa non abbia come meta finale la Milano rossonera, per la rabbia ed il dispiacere di Igli Tare e Max Allegri, impantanati in un calciomercato che non sembrerebbe regalare più gioie a questo Milan.

Il Milan resta a mani vuote per colpa di una rivale

Dopo il caso Archie Brown il Milan si trova costretto ad incassare un’altra delusione in questo calciomercato. Stando alle ultime notizie, infatti, il calciatore tanto seguito ed ammirato dal direttore sportivo Igli Tare potrebbe alla fine firmare per una rivale di Serie A, che inseritasi all’ultimo in questi discorsi sarebbe comunque riuscita a sorpassare il Diavolo che rischia di restare ancora a mani vuote.

Ovviamente così come si è ribaltata adesso, la situazione potrebbe ribaltarsi anche nei prossimi giorni, anche perché non è da escludere che il Milan possa provare un nuovo affondo per il calciatore, ma la sensazione è che oramai il dado sia tratto, e che sarebbe meglio per la dirigenza rossonera cominciare a guardarsi attorno e valutare altri profili, anche perché questo è oramai sfumato (o quasi).

Stando dunque a quanto riportato questa mattina dai colleghi di Tuttosport, anche la Juventus si sarebbe prepotentemente inserita nei discorsi con l’Almeria per Marc Pubill, esterno classe 2003 che la scorsa estate si è reso protagonista alle Olimpiadi vincendo la medaglia d’Oro insieme ai suoi compagni di Nazionale.

Milan beffato ancora: accordo intorno ai 4MLN

Ancora una volta il Milan si è lasciato anticipare, ma in questo caso la situazione è ancora più grave, anche perché non stiamo parlando di certo di un’operazione proibitiva a livello di cifre. Stando a dati Transfermarkt, infatti, la Juventus potrebbe strappare al Diavolo Marc Pubill per appena 4 milioni di euro, ma la sensazione è che invece l’Almeria possa tirare la corda ed aumentare la valutazione del ragazzo sfruttando la forte concorrenza che si è creata su di lui.

Milan e Juventus non sarebbero infatti le uniche squadre sulle tracce del 2003. Secondo i colleghi di Tuttosport c’è da coprirsi bene le spalle dal Wolverhampton, che essendo un club di Premier League rappresenta il pericolo principale da allontanare, anche perché la forza economica di queste società è nota a tutti.