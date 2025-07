Il talento del Paraguay firma con l’Inter: arriva dalla Premier

Dopo settimane di corteggiamenti il talento paraguaiano si è alla fine convinto ad accettare la proposta dell’Inter.

È ancora presto per parlare di fumata bianca, ma la sensazione è che entro la fine di questa settimana le parti possano stringersi la mano e raggiungere un accordo definitivo per il trasferimento del calciatore dalla Premier League alla Serie A. L’intenzione della dirigenza nerazzurra è quella di mettere a disposizione di Christian Chivu questo giovane attaccante fin dal primo giorno di ritiro, ma ci sono da risolvere prima un altro paio di questioni prima di riuscire in questo obiettivo.

L’Inter anticipa tutti per il talento paraguaiano

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata dell’Inter, pronto nuovamente a sbloccarsi dopo alcune settimane di stop. A Sucic, Luis Henrique e Bonny si potrebbe dunque presto aggiungere un quarto rinforzo, giocatore con il quale Christian Chivu vorrebbe lavorare sin dal primo giorno di raduno.

La dirigenza nerazzurra sta cercando di accontentare la richieste del suo allenatore, ma non sarà semplice farlo, non solo perché c’è da trattare con un club di Premier League, ma anche perché ci sono da risolvere prima una serie di questioni interne che potrebbero intaccare tanto questa come anche altre operazioni in entrata dell’Inter. La sensazione, però, è che la strada intrapresa sia quella giusta, con il giovane talento paraguaiano sempre più vicino a vestire la maglia nerazzurra in questa stagione.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Tuttosport si sta facendo sempre più viva la pista Enciso per l’Inter. Ai margini del progetto tecnico del Brighton, il paraguaiano potrebbe sbarcare in nerazzurro per circa 22 milioni di euro secondo valutazioni di Transfermarkt, anche se ogni discorso è al momento bloccato perché prima di affondare il colpo sul 2004 la dirigenza nerazzurra deve prima mettere a segno (almeno) una cessione.

Intoppo nell’operazione: il motivo

L’Inter avrebbe intenzione di fare sul serio per Julio Enciso, talento paraguaiano classe 2004 del Brighton. Prima di affondare il colpo sul sudamericano, però, la dirigenza nerazzurra è difatti obbligata a mettere a segno una cessione, anche perché fino a questo momento tra Sucic, Luis Henrique e Bonny sono già stati spesi oltre 50 milioni di euro.

Il principale indiziato a lasciare spazio a Enciso è Mehdi Taremi, la grande delusione della passata stagione. Sull’attaccante iraniano avrebbe chiesto informazioni il Fenerbahce di José Mourinho, alla ricerca di un attaccante di livello che possa prendere il posto di Edin Dzeko. L’ex Porto potrebbe fare al caso dello Special One, ma allo stesso tempo Chivu vorrebbe valutarlo in ritiro, ma è ovvio che difronte ad una giusta offerta l’Inter non ci penserebbe più di due secondi a lasciarlo partire, facendo così posto a Enciso. Staremo a vedere.