Juventus, rinforzo low cost dallo Stoccarda: arriva per 12MLN

La Juventus starebbe seriamente prendendo in considerazione la possibilità di rinforzarsi con l’ex Serie A.

Questo profilo è stato sondato già in passato da Cristiano Giuntoli, che aveva messo gli occhi su di lui per andare a completare il reparto arretrato della formazione rossonera. Comolli starebbe pensando di ripercorrere la strada del suo precedessore, arrivando questa volta a meta però, anche perché stiamo parlando di un rinforzo low cost che in rapporto qualità-prezzo sarebbe l’ideale per questa Juventus.

Convincere lo Stoccarda non sarà semplice, ma la volontà del ragazzo di provare questa nuova esperienza in carriera potrebbe giocare un ruolo fondamentale nelle trattative.

Rinforzo low cost per la difesa della Juventus

In attesa di scoprire cosa ne sarà di Francisco Conceiçao e Randal Kolo Muani, la Juventus si starebbe guardando intorno per completare anche gli altri reparti della rosa di Igor Tudor. Rientro o meno di Bremer, la retroguardia bianconera ha bisogno di almeno un altro innesto, anche perché ci sono vari profili, Lloyd Kelly su tutti, che non convincono a pieno dalle parti delle Continassa.

Allo stesso tempo, però, la dirigenza bianconera è convinta che la retroguardia sia già competitiva di suo, motivo per il quale non c’è bisogno di stravolgere nulla, ma solo di aggiungere un profilo solido, d’esperienza ed affidabile a questo reparto che soprattutto nella passata stagione ha fatto molto spesso acqua da tutte parti.

L’intenzione è ovviamente quella di tenersi bassi, anche perché tra Gatti, Kalulu e Bremer la difesa titolare è quanto meno a posto. C’è dunque bisogno appena di ritoccarla e definirla, motivo per il quale la Juventus starebbe seriamente cominciando a prendere in considerazione la soluzione low cost Jeff Chabot, centrocampista classe 1998 dello Stoccarda con un passato importante in Italia tra Sampdoria e Spezia. A riportarlo sono questa mattina i colleghi della Gazzetta dello Sport.

Arriva dallo Stoccarda per 12MLN

La Juventus potrebbe riportare in Italia Jeff Chabot per completare una volta e per tutte il proprio reparto arretrato in vista della prossima stagione. Nelle sue esperienze italiane il difensore tedesco ha trovato parecchie difficoltà, ma a Stoccarda si è forgiato diventando uno dei più affidabili nel suo ruolo in Bundesliga.

Ed è questo quello che ha portato prima Giuntoli e oggi Comolli a pensare a lui, anche perché un profilo del genere è quello che fa decisamente al caso della difesa della Juventus. Concretezza ed affidabilità, Igor Tudor è alla ricerca di questo, e Chabot potrebbe essere l’uomo giusto, con lo Stoccarda che valuta il suo cartellino intorno ai 12 milioni di euro stando a dati Transfermarkt, anche se il prezzo potrebbe leggermente lievitare in questo calciomercato fino a toccare almeno i 18. Staremo a vedere.