Arriva un’altra mazzata per l’Inter: “È imbarazzante”

I guai per l’Inter non sono finiti. Inaspettatamente arriva un’altra batosta per la Beneamata: “È imbarazzante”. Ecco cosa sta succedendo

Il rendimento negativo di Mehdi Taremi nella stagione da poco andata in archivio potrebbe indurre l’Inter a cambiare qualcosa nel reparto offensivo. L’iraniano, infatti, è in uscita e per sostituirlo si punta a un grande nome da affiancare a Lautaro Martinez e a Marcus Thuram.

Uno degli indiziati è Lois Openda, 13 gol e 11 assist all’attivo nella scorsa stagione al Lipsia, che è pronto per un’avventura in un top club. Suscita molto interesse anche il francese del Chelsea, Christopher Nkunku, che si è appena laureato campione del mondo – i blues nella finale del Mondiale per Club hanno strapazzato per 3-0 i favoriti francesi del Paris Saint-Germain – e il cui prezzo è sceso a 35 milioni di euro. Ma sull’ex Lipsia la concorrenza è molto agguerrita.

Insomma, giorni difficili per la ‘Beneamata’ anche perché, dopo lo strappo tra il ‘Toro’ Martinez e Hakan Calhanoglu, il club nerazzurro è alle prese con un’altra mazzata: “È imbarazzante”.

Zielinski e la foto delle polemiche con CR7, Iwan: “Imbarazzante”

In Polonia ha fatto molto discutere l’episodio che ha visto come protagonisti Piotr Zielinski e Nicola Zalewski: i due nerazzurri dopo la pesante sconfitta per 5-1 contro il Portogallo, lo scorso novembre, nel match valido per la Nations League, sono stati pizzicati mentre, al termine della partita, si facevano immortalare con Cristiano Ronaldo.

Ebbene, l’eco di tale polemica non si è ancora spenta visto che a distanza di 8 mesi la foto dell’ex Napoli e dell’ex Roma con CR7 viene stigmatizzata dall’ex nazionale polacco Tomasz Iwan che, interpellato da ‘Meczyki’, non le ha mandate a dire: “L’ho trovata imbarazzante, anche se apprezzo molto Piotr. Non avrebbe dovuto farlo, soprattutto dopo quello che abbiamo visto in campo. C’è stato un tonfo. Dopo una cosa del genere, bisogna davvero tenere la testa bassa e salire sull’autobus il più velocemente possibile. E sorridere e farsi una foto con Ronaldo davanti alle telecamere non è appropriato“.

Insomma, l’ex centrocampista non riesce a giustificare Zielinski e Zalewski anche perché in una situazione analoga si è comportato in maniera diversa: “Ricordo quando abbiamo giocato contro l’Inghilterra, ero così arrabbiato che avrei volentieri dato una gomitata a David Beckham piuttosto che farmi una foto con lui. Non riesco a immaginare niente del genere. Dopo aver perso una partita, deve esserci quella rabbia sportiva. Invece, sembrava persino comico che la nazionale facesse la fila come i raccattapalle solo per farsi una foto con CR7“.