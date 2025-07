Napoli, è fatta per Lucca: il bomber squalificato per aver fatto 3 gol

Tutto pronto per l’arrivo del nuovo centravanti in casa Napoli con Lorenzo Lucca che, al fotofinish, ha superato nelle preferenze Nunez. Sarà, quindi, l’attaccante dell’Udinese il nuovo vice Lukaku. Scopriamo insieme i dettagli su questo affare.

Arrivano conferme circa la volontà del club azzurro di ufficializzare, quanto prima, Lorenzo Lucca. L’attaccante attende il via libera per le visite mediche di rito, che potranno avvenire già nelle prossime ore.

C’è attesa per conoscere il numero di maglia del calciatore, che a Udine indossava il 17, attualmente sulle spalle di Olivera e tanto caro anche ad un altro grande acquisto come Kevin De Bruyne.

Intanto, ecco altre curiosità che riguardano Lorenzo Lucca che in passato ha ricevuto una squalifica per aver fatto 3 gol.

Chi è Lorenzo Lucca, il nuovo attaccante del Napoli

Piemontese, classe 2000, ha un passato nel Palermo, Pisa e Ajax prima dell’Udinese, che l’ha reso grande. Arriva a Napoli nel pieno della sua maturazione calcistica e con grandi margini di miglioramento, dopo aver messo a segno 12 gol nell’ultimo campionato di Serie A.

Voluto fortemente da Antonio Conte, che ha convinto la società ad investire su un prospetto interessato, il suo arrivo in azzurro può essere decisivo anche per la Nazionale italiana di Gattuso, alla ricerca di un vero numero 9 che possa trascinare gli azzurri ai Mondiali.

Eppure, guardando a quache stagione fa, quando Lucca veniva squalifica per 3 giornate c’è chi avrebbe scommesso su di lui. Ecco, infatti, il curioso retroscena sul nuovo attaccante del Napoli.

Lucca e la squalifica per 3 giornate: cosa accadde all’epoca

Bisogna fare un passo indietro e tornare al 2021, quando il padre Federico e l’ex ds Goglia furono intervistati da La Nazione.

Nel corso del colloquio, infatti, spunta fuori il curioso retroscena legato a Lorenzo Lucca quando all’epoca giocava per l’Atletico Torino in Promozione.

“L’allenatore dell’epoca Malagrinò fu decisivo. Sapeva come prendere il ragazzo ed è stato importante nella crescita di Lorenzo. Durante una partita contro il Chieri, ex di Lucca che non aveva creduto in lui, segnò 3 gol. Nonostante ciò non fece alcun gesto polemico. Aveva già una mentalità da professionista”.

“Un giorno, durante una partita degli Allievi, chiamammo Malagrinò, chiedendo in prestito Lucca perché si era fatto male un nostro titolare. Avevamo bisogno di lui per la gara che si sarebbe dovuta disputare nel pomeriggio. Chiedemmo al mister di sostituirlo ed invece lui lo tenne in campo e disse a Lucca: ‘Hai 10 minuti per fare un gol’, ne fece 2 e dopo 8 minuti lo sostituì”.

“Venne con noi in Prima Squadra contro l’Asti e a soli 16 anni realizzò un’altra rete. Gli avversari presentarono ricorso, perché aveva già giocato un altro match a meno di 48 di distanza. Persero il ricorso ma Lorenzo ricevette una squalifica”.