Inter, Calhanoglu via: il nuovo regista arriva dal Bayern

Dove giocherà Calhanoglu nella prossima stagione poco conta, anche perché l’Inter si sarebbe già cominciata a muovere per sostituirlo.

Il comportamento avuto dal turco nell’ultimo mese non è piaciuto alla dirigenza nerazzurra, che avrebbe seriamente cominciato a valutare la candidatura del giocatore del Bayern Monaco per rinforzarsi in mediana in vista della prossima stagione. Saputo dell’interesse dei vice campioni d’Europa, il ragazzo ha immediatamente aperto a questa soluzione, impressionando in positivo Marotta ed Ausilio che prima di sedersi al tavolo delle trattative con i Bavaresi avrebbero cominciato a sentirsi con gli agenti del centrocampista per valutare la fattibilità, soprattutto economica, di quest’operazione.

Il sostituto di Calhanoglu arriva dal Bayern Monaco

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata dell’Inter, prossimo a regalare a Christian Chivu il quarto rinforzo dell’estate dopo Sucic, Luis Henrique e Bonny. Fino a qualche giorno fa un’operazione del genere non era in programma, ma la dirigenza nerazzurra ha fiutato l’occasione e non ha potuto fare altro che coglierla al volo, soprattutto in virtù dell’incertezza relativa al futuro di Hakan Calhanoglu.

A dirla tutta il presidente Giuseppe Marotta ha oggi smentito l’uscita del centrocampista turco al termine dell’Assemblea di Lega, ma il comportamento avuto dall’ex Milan in queste settimane non è assolutamente piaciuto, ed anzi, ha anche creato qualche crepa nel rapporto tra lui, l’ambiente e la società, che delusa avrebbe di conseguenza cominciato a valutare la possibilità di sostituirlo. E la sensazione è che così andrà a finire, a prescindere da dove finirà a giocare Calhanoglu.

Stando ai colleghi della BILD, infatti, l’Inter avrebbe messo gli occhi su Palhinha, ex Fulham, oggi al Bayern Monaco, mai realmente entrato nelle grazie di Vincent Kompany, come confermano le striminzite 25 presenze in tutte le competizioni nella passata stagione.

Accordo Inter-Bayern: affare da 30MLN

Che Calhanoglu vada via o meno poco importa, anche perché l’Inter potrebbe comunque pensare di portare in nerazzurro Palhinha nel corso di questo calciomercato. Ovviamente convincere il Bayern Monaco non sarà semplice, anche perché stiamo parlando di uno dei colpi più importanti della scorsa estate, ma il fatto che Kompany non prenda troppo in considerazione il portoghese potrebbe favorire l’Inter.

Allo stesso tempo, però, i Bavaresi non hanno alcuna intenzione di svendere il calciatore, per il quale potrebbe arrivare a chiedere fino a 30 milioni di euro stando a dati Transfermarkt. L’idea dell’Inter potrebbe comunque essere quella di risparmiare qualcosina sul cartellino di Palhinha, la cui volontà potrebbe giocare un ruolo fondamentale in queste trattative, sempre che i discorsi si evolveranno come sperano dalle parti di viale Liberazione. Staremo a vedere.