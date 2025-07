Inter: si sblocca il centrocampista, via libera del City

La partenza di Asllani, direzione Fiorentina, potrebbe portare i nerazzurri a prendere un nuovo mediano e c’è una idea dalla Premier League

L’Inter cambierà volto in questo calciomercato. Il nome di Lookman ad oggi è forse quello più importante. I nerazzurri hanno messo 40 milioni sul piatto per il nigeriano e si tratta di una operazione destinata a chiudersi nei prossimi giorni vista la volontà dello stesso giocatore. Ma in viale della Liberazione si sta lavorando con attenzione anche su altri ruoli e bisognerà andare a prendere un centrocampista in caso di addio di Asllani.

L’albanese non rientra nei piani di Chivu e il suo nome attualmente è in pole position per la Fiorentina. L’addio di Asllani costringe l’Inter a dover prendere un centrocampista e c’è una possibilità importante dal Manchester City. Il club inglese sarebbe intenzionato ad acquistare un calciatore in quel ruolo e si potrebbe chiudere una operazione di calciomercato simile anche con il prestito.

Calciomercato Inter: rinforzo a centrocampo, i dettagli

L’Inter in questo momento è concentrata su alcune priorità. Il difensore e l’attaccante sono i due obiettivi principali di Marotta e Ausilio, ma non saranno le ultime operazioni sul tavolo di viale della Liberazione. La partenza di Asllani costringerà di andare a prendere un centrocampista per dare una alternativa a Calhanoglu. E dal Manchester City ci potrebbe essere una occasione vista la possibilità di acquistarlo in prestito.

Secondo le notizie che arrivano dall’Inghilterra, il Manchester City vorrebbe puntare su Camavinga a centrocampo e il suo arrivo dovrebbe dare il via libera al prestito di Nico Gonzalez in questo calciomercato. Il centrocampista spagnolo potrebbe rappresentare una idea per l’Inter vista la necessità di andare a prendere un giocatore importante in un ruolo complicato oltre che dare una alternativa di livello allo stesso Calhanoglu. Si tratta naturalmente di una indiscrezioni e vedremo cosa succederà.

Per il momento la pista Nico Gonzalez-Inter è da tenere in considerazione per il calciomercato estivo. Le priorità sono altre e quindi bisognerà aspettare i prossimi giorni per capire se lo spagnolo potrà essere un obiettivo per quanto riguarda i nerazzurri in caso di cessione di Asllani.

Mercato Inter: Nico Gonzalez al posto di Asllani?

Al momento la certezza in casa Inter è rappresentata dalla partenza di Asllani in questo calciomercato. Per il sostituto si dovrà aspettare ancora qualche giorno.

La pista Nico Gonzalez è da tenere in considerazione per l’Inter visto che il Manchester City è pronto a dare il via libera anche in prestito all’addio dello spagnolo.