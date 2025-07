Juventus, Di Gregorio firma in Premier: il sostituto è italiano

Il futuro di Michele Di Gregorio potrebbe a sorpresa essere lontano dalla Juventus a partire dalla prossima stagione.

Stando alle ultime notizie, infatti, il portiere italiano sarebbe finito nel mirino di una grande di Premier League, con la quale avrebbe avuto anche dei contatti diretti nelle scorse ore. Addirittura l’allenatore di questa squadra sarebbe “sceso in campo” in prima persona per convincere Di Gregorio, inevitabilmente lusingato da un interesse del genere.

Ovviamente di privarsi del portiere titolare non c’è alcuna intenzione, ma il fatto che la Juventus abbia già individuato il sostituto dell’ex Monza potrebbe essere un indizio importante.

Di Gregorio lascia la Juventus e firma in Premier

Inaspettate novità arrivano in merito al futuro di Michele Di Gregorio in questo calciomercato. Il portiere italiano doveva essere uno dei pilastri del nuovo corso bianconero targato Igor Tudor, ma a quanto pare potrebbe finire a giocare in Premier League a partire dalla prossima stagione.

Per il momento la fumata bianca è ancora lontana, ma le parti sarebbero in stretto contatto da oramai qualche giorno per trovare la quadra giusta. Ovviamente la Juventus non avrebbe alcuna intenzione di privarsi di un giocatore del genere, che soprattutto nel corso dell’ultimo Mondiale per Club ha mostrato tutto il suo valore, ma staremmo parlando di cifre importanti che potrebbero svoltare una volta e per tutte l’estate bianconera. Decisiva risulterà però essere la volontà del calciatore, che già si sarebbe pronunciato in merito a questa soluzione.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Tuttosport, nonostante l’importante interesse del Manchester City, Michele Di Gregorio ha deciso di declinare la chiamata di Pep Guardiola per restare alla Juventus. Il portiere è certo di poter diventare un leader all’interno dello spogliatoio bianconero, ed il primo ad esserne consapevole è Igor Tudor, felicissimo di questa permanenza.

Il sostituto di Di Gregorio è italiano

La Juventus avrebbe potuto fare a meno di Michele Di Gregorio nella prossima stagione, anche perché l’interesse del Manchester City non era una sciocchezza, ma una solida realtà. Sia il calciatore che la Vecchia Signora hanno però sin da subito respinto l’avanzata del club di Pep Guardiola, ma qualora questo scenario si fosse concretizzato la dirigenza bianconera avrebbe tentato il colpo Gianluigi Donnarumma, un vero e proprio sogno da anni dalle parti della Continassa.

Alla fine un portiere la Juventus lo dovrà comunque fare in questo calciomercato, anche perché Mattia Perin vorrebbe provare una nuova esperienza in carriera, stanco di continuare ad essere il secondo. Per questo motivo il direttore generale Comolli, insieme al neo dt Modesto, starebbe valutando diversi profili, ma il preferito sembrerebbe essere Emil Audero, che conosce molto bene l’ambiente bianconero considerata la sua esperienza in tutte le trafile giovanili del club juventino.