Pioli vs Allegri: “Ho scritto la sua frase sulla lavagna”

La Serie A è pronta a vivere una stagione ricca di colpi di scena. Sono tornati grandi allenatori in panchina, tra cui Stefano Pioli: la prima stoccata nei confronti di Max Allegri

Tempo di ritiri per le big italiane e non solo. Stefano Pioli è stato presentato ufficialmente come nuovo allenatore della Fiorentina per un nuovo corso tecnico. Saranno ore intense per mettere a segno nuovi innesti di spessore, ma in conferenza stampa ha subito puntato il dito contro Max Allegri.

Giorno di presentazione in casa Fiorentina per Stefano Pioli. Un dolce ritorno per l’allenatore viola che non vede l’ora di iniziare la sua nuova avventura in Serie A. Dopo l’avventura in Arabia Saudita allenando anche Cristiano Ronaldo, ha optato subito per la nuova destinazione: a Firenze ritroverà l’entusiasmo e l’affetto dei tifosi.

Conosce molto bene la piazza di Firenze dopo che ha vestito anche la maglia viola da calciatore: sarà un nuovo banco di prova con l’obiettivo di qualificarsi in Europa. Spunta subito il nuovo attacco nei confronti di Max Allegri, attuale allenatore del Milan: scopriamo tutta la verità nel dettaglio.

Pioli, la stoccata ad Allegri: cosa c’è di vero?

La dirigenza viola cercherà di accontentare sul fronte calciomercato: l’urgenza è soprattutto a centrocampo vista la mancanza di un play valido. Conosciamo le nuove dichiarazioni di Stefano Pioli: la stoccata nei confronti di Max Allegri.

L’allenatore della Fiorentina subito ha pensato alla prima stoccata nei confronti di Allegri: “non ci ha messo tra le candidate alla qualificazione alla Champions? Questa frase l’ho scritta sulla lavagna ai miei giocatori…”. La Serie A sarà entusiasmante per puntare subito al massimo: il Milan non vede l’ora di tornare a lottare per lo Scudetto grazie al lavoro certosino dell’esperto Allegri.

La Fiorentina si è subito affidata a Stefano Pioli che proverà a svoltare definitivamente. La rosa andrà puntellata nei prossimi giorni per arrivare subito ad innesti di qualità pronti per l’immediato. Un botta e risposta in conferenza stampa per far capire subito il reale obiettivo della compagine viola che non starà a guardare le altre big.

Un nuovo inizio emozionante per lui che ha rivelato di pensare sempre a capitan Davide Astori: “Mi ha cambiato la vita”. Un ricordo indelebile nel cuore e sulla pelle per l’allenatore viola che è carico più che mai.