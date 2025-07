Tegola Juve, torna in campo tra 8 settimane

Sono necessarie ancora otto settimane per rivederlo in campo: grosso problema per la Juve, non ci voleva proprio.

Il primo giorno di ritiro estivo della Juventus è fissato per il 24 luglio. Un’altra settimana di vacanza per i giocatori bianconeri dopo le tante fatiche di una stagione che si è conclusa il 1 luglio con l’eliminazione dal Mondiale per Club. Poi tutti si metteranno a disposizione di Igor Tudor per cominciare a preparare un’annata che i tifosi bianconeri sperano possa riportare la Juventus a lottare per grandi traguardi dopo le recenti delusioni.

Il direttore generale Damien Comolli è molto attivo sul mercato per cercare di accontentare le richieste di Tudor e consentire al tecnico croato di disporre di una rosa competitiva sia in Italia che in Europa. Jonathan David è senza dubbio un colpo di grande spessore e l’auspicio della tifoseria è che anche altri giocatori di livello sbarchino presto alla Continassa.

Tudor potrà poi contare su un recupero importantissimo: già per l’inizio della stagione l’ex allenatore di Lazio e Verona potrà infatti disporre di Gleison Bremer. Il difensore brasiliano, fermo da ottobre 2024 per il grave infortunio al legamento crociato del ginocchio destro, è stato aggregato alla spedizione bianconera al Mondiale per Club pur senza mai scendere in campo.

Tegola Juve: il rientro in campo slitta a ottobre

Bremer si è però allenato con il resto del gruppo: il suo recupero procede molto bene e Tudor spera di poterlo convocare già per la prima di campionato contro il Parma. L’allenatore croato deve però fare i conti anche con una brutta notizia: un altro giocatore non sarà pronto per l’esordio del 24 agosto contro i ducali.

Si tratta di Juan Cabal, anche lui operato per la rottura al legamento crociato subita mentre era impegnato con la Nazionale colombiana. Il jolly difensivo sta terminando la riabilitazione e presto potrà tornare a svolgere i primi allenamenti con il gruppo. Tuttavia per vederlo in campo in un match ufficiale bisognerà attendere ancora.

Al contrario di Bremer, infatti, Cabal non sarà disponibile per Juventus-Parma del 24 agosto all’Allianz Stadium. Stando ai rumors il centrale difensivo della Juve e della Nazionale colombiana rientrerà sul terreno di gioco con circa 6-8 settimane di ritardo rispetto a Bremer. Se tutto andrà per il verso giusto l’ex Verona tornerà a piena disposizione di Tudor nel mese di ottobre.