Jashari lascia a mani vuote il Milan: Tare fa all-in sullo spagnolo

Jashari sembrava avesse in mente solo il Milan, ma lo svizzero non ha esitato neanche per un secondo a voltare le spalle al Diavolo.

Di restare al Club Bruges non ne ha alcuna intenzione, motivo per il quale il centrocampista avrebbe cominciato a valutare a fari spenti anche altre soluzioni per evitare di restare poi impantanato. Questo non ha assolutamente fatto piacere al direttore sportivo Igli Tare, che ferito nell’orgoglio potrebbe lasciare andare una volta e per tutte il classe 2002 e fare all-in su un altro vecchio obiettivo che il Milan aveva già seguito in questo calciomercato.

Alla fine Jashari non va al Milan: destinazione a sorpresa

La telenovela Jashari è prossima ai titoli di coda, ma il finale non è quello che si aspettava (e sperava) il Milan. Stando alle ultime notizie, infatti, i rapporti fra le parti si sarebbero ulteriormente incrinati dopo che Igli Tare ha scoperto dei movimenti sotto traccia da parte degli agenti del ragazzo.

Il direttore sportivo del Milan si sentiva sicuro di avere in pugno lo svizzero, che così come ha voltato le spalle al Club Bruges lo ha fatto anche con il Milan senza batter ciglio. Questo ha ulteriormente complicato i discorsi, che a questo punto potremmo dire rischiare di saltare una volta e per tutte. Se nel corso del weekend non arriveranno novità importanti, la dirigenza rossonera abbandonerà una volta e per tutte questa strada per puntare su un altro obiettivo. Nel frattempo, però, Jashari si sarebbe coperto trovando un’altra destinazione in questo calciomercato, perché di restare al Bruges non se ne parla proprio.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di HLN, se l’opzione Milan dovesse arenarsi una volta e per tutte, ecco che il centrocampista svizzero potrebbe finire a giocare in Bundesliga, con Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund pronte a darsi battaglia per assicurarsi le prestazioni del classe 2002.

L’alternativa a Jashari è spagnola

L’intenzione del Milan è quella di cercare di chiudere ogni discorso per Jashari nel weekend. Se le cose non dovessero andare secondo programma neanche questa volta, ecco che la dirigenza rossonera chiuderebbe una volta e per tutte ogni discorso con il Club Bruges per fiondarsi su un altro obiettivo di mercato già seguito con attenzione quest’estate.

Nelle scorse ore il collega Matteo Moretto ha infatti parlato di un ritorno di fiamma del Milan per Javi Guerra, opzione che alla fine converrebbe di più, soprattutto a livello economico, dato che lo spagnolo costa meno della metà di Jashari. La prima scelta di Max Allegri e di Tare resta comunque lo svizzero, ma la sensazione è che nel weekend ci sarà la resta dei conti, con il Diavolo che deciderà una volta e per tutte il da farsi.