Juventus, rinforzo a sorpresa: arriva gratis dal Real Madrid

Con quest’ultimo rinforzo la Juventus aggiungerà qualità ed esperienza alla rosa di Igor Tudor in vista della prossima stagione.

Fino a qualche giorno fa nessuno avrebbe mai pensato a uno scenario del genere, eppure in queste ore si starebbero intensificando sempre di più i contatti tra le parti. A fronte di questo la fumata bianca è prossima ad arrivare, con l’ex Real Madrid che a quanto pare avrebbe spinto in prima persona per vestire la maglia bianconera a partire dalla stagione che sta per cominciare.

La qualità del calciatore non si discute, quello che fa storcere il naso è forse un po’ l’età, ma un rinforzo del genere può sempre fare la differenza, soprattutto all’interno dello spogliatoio.

Rinforzo d’esperienza per la Juventus

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata della Juventus, sempre più vicina a regalare ad Igor Tudor un rinforzo d’esperienza. Le parti sarebbero in trattativa da ieri sera, eppure sarebbero stati registrati degli importanti passi avanti verso un accordo per il quale starebbe spingendo il calciatore in primis.

Ovviamente c’è da fare i conti con una concorrenza agguerrita e con un paio di dettagli contrattuali importanti da definire, ma la sensazione è che la strada intrapresa abbia come meta finale proprio Torino, A fronte di questo il weekend potrebbe risultare già essere decisivo, con l’ex Real Madrid disposto addirittura a tagliarsi le ferie pur di iniziare in anticipo la sua avventura in bianconero.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi del Corriere dello Sport, in queste ore gli agenti di Lucas Vazquez avrebbero offerto il calciatore alla Juventus, soluzione che potrebbe intrigare Vecchia Signora soprattutto a fronte dei possibili addii di Timothy Weah e Nicolò Savona in questo calciomercato.

Firma con la Juventus gratis

Dalle parti della Continassa starebbero dunque valutando l’ingaggio di Lucas Vazquez, candidatura che si starebbe facendo sempre più largo anche perché tante cose potrebbero cambiare su quella fascia nella rosa della Juventus. L’esperienza e la leadership di un calciatore come lo spagnolo potrebbe tornare decisamente utile alla Vecchia Signora, stuzzicata soprattutto all’idea di poter mettere a disposizione di Igor Tudor un calciatore del genere non pagando praticamente niente.

Dopo oltre 10 anni al Real Madrid Lucas Vazquez non ha rinnovato il suo contratto, e dunque oggi è svincolato, quindi firmerebbe con la Juventus gratis. Dopo un primo approccio le parti si aggiorneranno nel corso di questo weekend, con la dirigenza bianconera che potrebbe anche pensare a una bozza di offerta, consapevole però che un’affare del genere potrà andare in porto solo nel momento in cui il calciatore deciderà di rivedere le proprie pretese economiche, anche perché non c’è alcuna intenzione di garantire a un 34enne quasi 10 milioni di euro a stagione. Staremo a vedere.