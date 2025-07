Addio Lazio: Zaccagni in una big, firma subito

A sorpresa il giocatore potrebbe lasciare i biancocelesti e trasferirsi in una big immediatamente. Si tratta di una pista da tenere in considerazione

Il calciomercato della Lazio è bloccato in entrata per i problemi economici ormai risaputi, ma in uscita potrebbe esserci qualche partenza importante. Sarri ha chiesto a Lotito di tenere tutti i big, ma si tratta di un compito non semplice considerato anche la situazione in cui si trova il club biancoceleste. Nel corso dell’estate qualche club potrebbe presentarsi con offerte importanti e a quel punto si dovrà ragionare su cosa fare.

Uno dei calciatori che continua ad essere molto richiesto sul calciomercato è sicuramente Zaccagni. Il Napoli è stato respinto, ma un’altra club potrebbe farsi avanti nei prossimi giorni per capire la fattibilità dell’operazione. Si tratta di una pista da seguire se ci dovessero essere alcuni incastri importanti. Ma a quel punto sarebbe davvero difficile dire no al trasferimento. Ecco tutti i dettagli.

Calciomercato: una big su Zaccagni, le ultime

La Lazio non vorrebbe assolutamente privarsi di Zaccagni, ma il calciomercato è molto lungo e le sorprese possono essere dietro l’angolo. Una big italiana, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe messo nel mirino il calciatore per rinforzare la rosa. Ma si tratta comunque di una operazione non semplice da chiudere vista la volontà dei biancocelesti di non privarsi del proprio attaccante.

Nonostante questo il Milan potrebbe fare un tentativo per Zaccagni. Stando a quanto riferito da TeleLombardia, l’esterno della Lazio sarebbe nella lista di Tare in caso di partenza di Leao. I rossoneri non hanno alcuna intenzione di privarsi del portoghese, ma si parla con insistenza di Barcellona, PSG e Bayern su di lui e alla fine una partenza potrebbe concretizzarsi. In quel caso parte dei soldi sarebbe utilizzata per andare a prendere l’erede.

Il nome di Zaccagni resta in cima alla lista del Milan. Tare lo conosce bene e l’esterno della Lazio si sposerebbe alla perfezione con il modo di giocare di Allegri. Resta comunque una ipotesi di calciomercato non semplice da far diventare realtà visto che il club capitolino non si priverà assolutamente in modo facile del proprio giocatore.

Al momento Zaccagni è una semplice ipotesi di calciomercato per il Milan. L’eventuale tentativo per il giocatore della Lazio è legato alla partenza di Leao e quindi bisognerà attendere i prossimi giorni.

Ma di certo il nome è sulla lista di Tare e il Milan potrebbe nel corso di questo calciomercato affondare il colpo per regalarsi un giocatore importante come Zaccagni.