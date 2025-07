Milan, blitz in casa PSG: chiusura a 30 milioni

Novità interessanti in casa Milan per una nuova svolta in Serie A. Spunta l’occasione dal PSG per ambire a grandi palcoscenici: l’affare

Saranno ore calde per arrivare alla chiusura definitiva dell’affare. Il Milan continua ad essere molto attivo sul fronte calciomercato per innesti di qualità: spunta il nuovo intreccio dal PSG per anticipare la folta concorrenza per il colpo in attacco. Novità interessanti per continuare a sognare in grande: Max Allegri ha chiesto una valida alternativa al messicano Gimenez. Nelle ultime settimane anche Dusan Vlahovic è stato un nome caldo per l’attacco rossonero, ma ora tutto può cambiare grazie alla svolta da Parigi.

Calciomercato Milan, nuova chiusura dal PSG: la svolta

Come svelato dall’esperto di calciomercato su X, Sacha Tavolieri, il Milan è sempre forte sull’attaccante del PSG, Goncalo Ramos, che viene considerato come prima opzione per il reparto offensivo rossonero. I dirigenti del Milan sono in trattativa con l’agente dell’attaccante portoghese per arrivare all’accordo definitivo. Il Milan ha intenzione di sborsare ben 30 milioni per il rinforzo da regalare a Max Allegri: ormai ci siamo per la fumata bianca.

Goncalo Ramos non vede l’ora di tornare a splendere di luce propria. Il suo matrimonio con il PSG è ormai arrivato ai titoli di coda: ecco la novità per rinforzare l’attacco a disposizione di Max Allegri. L’attaccante portoghese, classe 2001, è pronto a vivere una nuova avventura in casa rossonera. Ci sarebbe già l’ok dell’allenatore livornese che è sempre molto attivo anche sul fronte calciomercato per aiutare la dirigenza a chiudere nuovi colpi di caratura internazionale.

