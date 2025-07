Juve: blitz di Comolli, c’è il sì di Maresca

I bianconeri potrebbero andare a chiudere una operazione importante con il Chelsea. Il tecnico italiano dei Blues ha dato il via libera alla cessione

La Juventus continua ad essere molto attiva sul calciomercato. Secondo le ultime indiscrezioni, i bianconeri hanno praticamente chiuso l’operazione Sancho con il Manchester United. Ma presto si potrebbe sedere al tavolo con il Chelsea per andare a definire un ulteriore affare. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e quindi bisognerà aspettare ancora un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro.

Il rapporto fra Juventus e Chelsea è ottimo ormai da tempo e per questo motivo l’affare potrebbe concludersi nel calciomercato in corso. Maresca, come riferito da Caught Offside, non ha alcuna intenzione di puntare sul giocatore e quindi si è pronti a ragionare sulla possibilità di andarlo a vedere in bianconero. Naturalmente non ci resta che attendere i prossimi giorni per cercare di capire meglio come si evolverà la situazione.

Calciomercato Juventus: affare con il Chelsea, le ultime

Il Chelsea cambierà molto nel corso del calciomercato estivo e per questo motivo la Juventus potrebbe approfittare dell’occasione per andare a definire la rosa. I bianconeri hanno bisogno di un calciatore di assoluto livello in quel ruolo e da parte di Maresca c’è la massima disponibilità a chiudere l’affare.

Stando alle informazioni che arrivano dall’Inghilterra, Ben Chilwell non rientra più nei piani del Chelsea e la Juventus in questo calciomercato dovrà andare a prendere un calciatore di assoluto livello per andare a sostituire Cambiaso. Si tratta di un profilo che potrebbe stuzzicare molto i bianconeri e non è da escludere che si possa mettere in campo una proposta importante per consentire all’inglese di vederlo con la maglia della Vecchia Signora e vedremo cosa succederà.

Di certo il nome di Chilwell è da tenere in considerazione con la Juventus nel prossimo calciomercato. Per il momento si è nel campo delle ipotesi e delle valutazioni. Il Chelsea è comunque aperto ad una cessione del giocatore e quindi vedremo cosa accadrà nel prossimo futuro in questa trattativa.

Mercato Juventus: Chilwell resta una idea

Chilwell resta una idea di calciomercato della Juventus. L’esterno sinistro non rientra nei piani del Chelsea e quindi resta una possibilità anche per i bianconeri per andare a rinforzare il centrocampo.

Per il momento non ci sono dei contatti fra Chelsea e Juventus per Chilwell. Ma non è da escludere che presto questo affare potrebbe trasformarsi in qualcosa di concreto.