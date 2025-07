Juventus: deciso il prossimo colpo, l’indizio

I bianconeri continuano ad essere molto attivi sul calciomercato. E ci sono novità importanti per quanto riguarda la prossima operazione

È una Juventus che resta molto attiva sul calciomercato nonostante i movimenti in entrata sono ancora pochi. Comolli ad oggi ha definito solamente l’arrivo di David. A breve dovrebbe concretizzarsi il ritorno di Conceicao mentre i discorsi con il PSG per Kolo Muani proseguono senza sosta. Naturalmente il dirigente bianconero si sta muovendo anche su altri profili e sono attese delle novità in davvero poco tempo.

Anzi, stando a quanto si vede in alcune quote, il prossimo colpo della Juventus in questo calciomercato sarebbe praticamente deciso e non si tratta di Sancho. Naturalmente è una ipotesi che dovrà essere verificata con il passare dei giorni. Resta comunque una pista da attenzionare anche perché il calciatore è da tempo nel mirino dei bianconeri e un tentativo da parte di Comolli per capire la fattibilità dell’operazione sarà fatto.

Calciomercato Juventus: spunta un indizio, il prossimo affare

La Juventus è molto attiva sul calciomercato. I bianconeri sono al lavoro per individuare i colpi giusti da dare a Tudor e rendere la squadra ancora più forte. Per il momento si è nel campo delle ipotesi e le riserve non sono state sciolte in maniera definitiva e quindi bisognerà capire come si evolverà la situazione in futuro.

Stando alle quote, la Juventus potrebbe andare a prendere Adeyemi in questo calciomercato. Il trasferimento del tedesco alla corte di Tudor è quotato intorno a 2.50. Una cifra bassa considerato anche il fatto che parliamo di un calciatore che piace da tempo ai bianconeri e quindi vedremo come si svilupperà il tutto. Naturalmente il direttore generale della Vecchia Signora si sta muovendo anche su altri profili e i dubbi saranno sciolti a breve. Ma di certo è una pista da seguire con attenzione.

Le partenze di Mbangula e Gonzalez potrebbero portare la Juventus a prendere due esterni. Sancho è il profilo ideale, ma attenzione anche al nome di Adeyemi, vecchio obiettivo di calciomercato dei bianconeri e destinato a lasciare il Borussia Dortmund in caso di una proposta importante.

Mercato Juve: Adeyemi resta un obiettivo

