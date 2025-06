Nico Gonzalez epurato, subito via dalla Juve: scambio in Serie A

Nico Gonzalez non è stato uno dei migliori acquisti della Juventus degli ultimi anni: l’argentino è già sulla strada dell’addio con uno scambio in Serie A.

L’investimento della Juventus su Nico Gonzalez è stato molto importante ma l’argentino ex Fiorentina ha disatteso le aspettative con una stagione sottotono, ricca di infortuni e di momenti negativi. Thiago Motta avrebbe voluto puntare fortemente su di lui ma nulla è andato per il verso giusto e ora c’è da capire quale sarà il suo futuro.

Ci sono molte difficoltà nella costruzione della nuova Juventus, con molti calciatori che dovranno essere ceduti per ricostruire una rosa che ha bisogno di volti nuovi e di una mentalità diversa.

Calciomercato Juventus: Nico Gonzalez verso la cessione

Le prestazioni di Nico Gonzalez con la Juventus hanno vissuto alti e bassi che non sono piaciuti a nessuno nel mondo bianconero. Ha saltato 14 partite in questa stagione e non è riuscito a prendersi la Juventus come avrebbe voluto.

Con Igor Tudor la sua presenza in campo non è stata scontata come con Thiago Motta e ora il nuovo allenatore bianconero non lo reputa fondamentale per il suo scacchiere.

Secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà, proprio per questo motivo si potrà arrivare alla cessione di Nico Gonzalez.

Juventus, scambio con Nico Gonzalez: offerta all’Atalanta

La Juventus vuole migliorare la rosa in tutti i reparti e sta cercando calciatori importanti da regalare a Igor Tudor per fare in modo che la squadra possa diventare ancora più forte e competitiva. Ci sono diversi nomi sul taccuino della dirigenza bianconera e uno di questi arriva anche dall’Atalanta.

La Juventus vuole Ederson e offrirà in cambio Nico Gonzalez all’Atalanta. Ivan Juric non vorrebbe privarsi del centrocampista brasiliano ma molto dipenderà anche dalla volontà dell’ex Salernitana che deciderà dove continuare la sua carriera una volta rientrato dalle vacanze.

Ovviamente per portare avanti lo scambio tra Ederson e Nico Gonzalez servirà anche inserire una cifra per il conguaglio a favore dell’Atalanta che valuta il suo calciatore molto di più dell’argentino.

Scambio per Ederson? Servono 40 milioni

L’idea della Juventus di uno scambio con Nico Gonzalez per arrivare a Ederson potrebbe essere presa in considerazione dell’Atalanta solo con l’inserimento di 40 milioni per arrivare allo stesso valore economico del cartellino del brasiliano.

L’Atalanta valuta Ederson 60 milioni e Nico Gonzalez non più di 20. L’affare, dunque, resta complicato per i costi ma la Juve ci proverà comunque perché vuole regalare un top player per ogni reparto a Tudor e affrontare la stagione con lo spirito vincente degli anni gloriosi dei bianconeri.