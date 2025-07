Svolta Lookman: niente Inter, la cessione sblocca l’affare

Il futuro del nigeriano continua ad essere al centro di diverse indiscrezioni. E un club nelle prossime ore potrebbe rompere gli indugi. I dettagli

Ademola Lookman continua ad essere al centro di diverse indiscrezioni. L’Inter ha confermato ufficialmente l’interesse, ma anche la volontà di non partecipare ad aste. In viale della Liberazione si punta con forza sull’accordo di massima raggiunto con il nigeriano. Ma per il momento si può parlare di trattativa non assolutamente facile visto che la Dea non ha voglia di abbassare le pretese e le sorprese possono essere dietro l’angolo.

Anzi un club a sorpresa potrebbe andare a chiudere Lookman già nei prossimi giorni di calciomercato e andare a beffare l’Inter con una cessione. Per il momento si tratta di una semplice indiscrezione e bisognerà capire cosa succederà nel prossimo futuro. Di certo è una pista da seguire con molta attenzione visto che sono in corso le trattative e presto bisognerà sciogliere i dubbi.

Calciomercato: Inter beffata, prendono Lookman

Al momento la certezza è rappresentata dal fatto che Lookman non resterà all’Atalanta. La Dea, nonostante la volontà di non abbassare le proprie pretese, ha la consapevolezza di non riuscire a trattenere il calciatore e per questo motivo si sta lavorando per provare a trovare una soluzione. L’Inter spinge anche se, almeno per ora, non ha assolutamente soddisfatto le richieste della Dea. E quindi vedremo cosa succederà nel prossimo futuro.

Secondo le informazioni di fichajes.net, l’Atletico Madrid potrebbe andare a beffare l’Inter nella corsa a Lookman in questo calciomercato. I Colchoneros dovrebbero presto ricevere una proposta da 100 milioni per Julian Alvarez e parte di questi soldi saranno reinvestiti per andare a prendere il nigeriano. Una offerta che consentirebbe agli spagnoli di avere la meglio sulla concorrenza e quindi vedremo cosa succederà.

Di certo su Lookman ci sono diverse squadre. L’Atletico Madrid in questo momento è leggermente dietro all’Inter visto che i nerazzurri hanno l’accordo con il calciatore. Ma la sessione di calciomercato è ancora lunga e quindi si tratta di un qualcosa da seguire visto che la chiusura non è assolutamente immediata.

Mercato: l’Atletico Madrid su Lookman

Per adesso siamo nel campo delle ipotesi. Vedremo come si svilupperà la situazione nelle prossime settimane e se l’Atletico avrà la meglio su Lookman.