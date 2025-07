Blitz per Lookman: niente Inter, ma resta in Serie A

I nerazzurri restano in pole position nella corsa a Lookman, ma un altro club si è inserito e potrebbe anticipare i nerazzurri sul nigeriano

La telenovela Lookman continua a tenere banco sul calciomercato. L’Inter ha mosso i primi passi ufficiali con la Dea mettendo sul piatto una offerta di 40 milioni di euro. L’Atalanta ne chiede 50, ma c’è l’accordo di massima con l’attaccante che fa essere fiduciosi i nerazzurri. Ma, fino a quando l’affare non è concluso, può succedere di tutto e l’edizione odierna del Corriere dello Sport parla di un inserimento di un’altra big di Serie A.

Per il momento la trattativa non è decollata visto che Lookman avrebbe dato priorità all’Inter. Ma sicuramente questo complica la strada per i nerazzurri e a questo punto non possiamo escludere un nuovo cambio di scenario nelle prossime settimane. Di certo il nigeriano lascerà l’Atalanta e vedremo nel corso del tempo dove andrà a giocare da agosto.

Calciomercato: attenta Inter, una big di Serie A su Lookman

L’Inter è in vantaggio nella corsa a Lookman. L’accordo trovato con il giocatore è un punto a favore dei nerazzurri, ma in viale della Liberazione non si vuole partecipare ad aste. Per questo motivo l’inserimento dell’altro club di Serie A non facilita la vita a Marotta e bisognerà attendere le prossime settimane per avere un quadro più chiaro.

Il Corriere dello Sport conferma un tentativo del Napoli per Lookman. I partenopei sono ritornati con forza sul nigeriano dopo l’inserimento del Nottingham per Ndoye. Il quotidiano italiano scrive di una offerta di 5 milioni al giocatore, ma per il momento l’operazione di calciomercato non è decollata. Il giocatore avrebbe dato precedenza all’Inter e quindi bisognerà attendere ancora un po’ per capire se i nerazzurri chiuderanno l’affare oppure ci saranno delle possibilità per i partenopei.

Di certo l’Atalanta ha un ruolo chiave. L’Inter non ha intenzione di partecipare ad aste. Se la Dea deciderà di venire incontro ai nerazzurri, allora Lookman sarà un giocatore di Chivu. Altrimenti l’ipotesi Napoli in questo calciomercato prenderà quota e Conte potrebbe avere la spalla perfetta per Lukaku.

Mercato: sfida Inter-Napoli per Lookman

