Calciomercato, blitz in Scozia: arriva l’attaccante marocchino

Un nuovo intreccio di calciomercato proveniente dalla Scozia. Un blitz decisivo per avere la meglio sui top club francesi: il dettaglio

Una svolta interessante per continuare a sognare in grande in vista della prossima stagione. Può arrivare subito in Serie A per firmare subito il suo nuovo contratto: occhio anche ai top club francesi, ma c’è una squadra italiana che cercherà di avere la meglio.

Novità interessanti provenienti anche dalla Scozia per conoscere il futuro dell’attaccante marocchino. Saranno ore frenetiche per svoltare subito per il nuovo affare decisivo: ecco la nuova occasione da cogliere al volo in ottica futura. Un momento decisivo per continuare a sognare in grande per anticipare la folta concorrenza dei top club francesi. La Serie A potrebbe subito accogliere l’attaccante dei Rangers che non vede l’ora di volare nel campionato italiano: scopriamo i nuovi dettagli interessanti per arrivare alla fumata bianca in tempi brevi.

Calciomercato, nuovo sostituto in attacco: intreccio con il Napoli

Come svelato dal giornalista di Footmercato, Sébastien Denis, c’è anche l’Udinese sulle tracce dell’attaccante dei Rangers Hamza Igamane. Il Lille cercherà di anticipare la folta concorrenza, ma non c’è nessun accordo per il centravanti marocchino. Le prossime ore saranno decisive per conoscere così la sua prossima destinazione in vista della prossima stagione.

Un nuovo sostituto di Lorenzo Lucca che ha detto addio ai bianconeri per sposare subito il progetto del Napoli. Conte si affiderà molto all’attaccante italiano che ha intenzione di diventare l’attaccante titolare della Nazionale italiana. Il ds Manna ha avuto così la meglio anticipando la folta concorrenza per l’ariete che ha vestito la maglia dell’Udinese nell’ultima stagione.

Ora il club friulano proverà ad investire i tanti milioni incassati dalla cessione di Lucca per mettere a segno a sua volta un colpo in attacco. Igamane, classe 2002, ha realizzato ben 11 gol in 29 presenze attirando così i forti interessamenti delle big europee. Anche l’Udinese ha intenzioni serie per ingaggiare l’attaccante marocchino che dirà addio ai Rangers per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.

Saranno ore frenetiche per arrivare fino in fondo per volare in alto: l’Udinese ha intenzioni serie per il nuovo attaccante bianconero. Tutto può cambiare nei prossimi giorni per conoscere la destinazione dell’attaccante marocchino: una svolta in Serie A per anticipare la folta concorrenza delle big provenienti dalla Francia. Serve uno sforzo ulteriore per avere la meglio.