Dalla Serie B alla Premier, trattativa folle: ceduto per 20 milioni

Una delle stelle dell’ultimo campionato cadetto è già in volo verso l’Inghilterra: affare da 20 milioni, addio al club neopromosso

Fuori categoria. Se questa era stata la sensazione nel vedere il suo nome ancora appartenente alla rosa del club che, un po’ a sorpresa, era stato retrocesso in Serie B pochi mesi prima, la realtà dei fatti (il famoso verdetto del campo) ha confermato i pronostici: l’attaccante ha fatto tutta la differenza del mondo nell’unico e solo anno di Purgatorio che la sua squadra ha dovuto affrontare prima di una trionfale risalita in Serie A.

Assieme al rientrante Mimmo Berardi, che ha iniziato a riassaggiare il campo dopo qualche giornata dello scorso campionato percé reduce da un grave infortunio occorso qualche mese prima, l’attaccante francese ha fatto sfracelli, andando a segno 18 volte (con l’aggiunta di 5 assist) nelle 33 gare di campionato con la maglia del Sassuolo.

Se il club neroverde ha dominato il campionato cadetto sbaragliando senza problemi la concorrenza, molto lo deve alle eccezionali prestazioni di Armand Laurentié, uno che da tempo è finito sul taccuino dei club del massimo campionato.

Rimasto in Emilia perché affascinato dalla possibilità di riconquistare il palcoscenico della Serie A da protagonista, l’ex Lorient – arrivato in Italia nell’agosto del 2022 per 10 milioni – ha confermato quanto di buono già mostrato nelle due stagioni precedenti.

Di lui si sono accorti anche Oltremanica, dove un club, neopromosso alla stregua del ‘suo’ Sassuolo, ha fatto un’offerta davvero irrinunciabile per il suo cartellino.

Addio Sassuolo, Laurentié vola in Premier: colpo milionario

20 milioni cash. Senza la ‘scorciatoia’ dei bonus o dei pagamenti dilazionati. Tanto ha messo sul piatto il Sunderland pur di strappare il talentuoso attaccante alla società emiliana.

I ‘Black Cats’ – nelle cui fila milita anche Enzo Le Feé, il calciatore ex Roma che gli inglesi hanno riscattato a titolo definitivo dopo la promozione – hanno evidentemente usato argomenti economici davvero convincenti pur di accogliere tra le proprie fila il transalpino.

Che, giova sottolinearlo, andrà a guadagnare qualcosa come 2,5 milioni annui fino al 2030. Un’operazione, questa, che ha soddisfatto sia la società italiana che il calciatore, pronto all’affascinante avventura nel campionato più competitivo del ‘Vecchio Continente‘. L’affare può dirsi di fatto concluso: mancano solo le visite mediche prima della fatidica firma sul contratto che certificherà l’addio dell’attaccante a quella Serie A che tanto ha contribuito, in modo decisivo, a far raggiungere al Sassuolo.