Il Liverpool scarica Chiesa: è fatta per il suo ritorno in Serie A

Dopo appena una stagione l’avventura di Federico Chiesa in Premier League sarebbe già giunta ai titoli di coda.

Stando alle ultime notizie, infatti, il figlio d’arte starebbe spingendo per tornare in Serie A dopo che Arne Slot ha deciso di scaricarlo una volta e per tutte. Con la sfortunata scomparsa di Diogo Jota si pensava che l’italiano potesse ritagliarsi dello spazio all’interno dello scacchiere del tecnico olandese, ma invece neanche questa volta è stato preso in considerazione, anzi.

Questo avrebbe messo una volta e per tutte Federico Chiesa (e il Liverpool stesso) difronte ad una scelta, che a questo punto potremmo definire scontata.

Il Liverpool scarica Chiesa: scelta presa per il futuro

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Federico Chiesa, destinato a lasciare il Liverpool nel corso di questo calciomercato. Non c’è altra via di scampo, anche perché l’ultima decisione di Arne Slot ha convinto una volta e per tutte l’italiano a perdere le speranze, preparare le valige e trovarsi una nuova sistemazione in vista della prossima stagione.

Non sarà semplice, assolutamente, anche se la sensazione è che il futuro di Federico Chiesa possa essere di nuovo in Serie A. Tornando all’origine, cosa ha provocato questa crepa insanabile tra l’ex giocatore della Juventus e il Liverpool?

Stando ai colleghi di calciomercato, infatti, l’esclusione dal precampionato dei Reds ha messo spalle al muro Federico Chiesa, che dopo i 466 minuti della scorsa stagione ha capito di doversi mettere alle spalle questa complicata esperienza inglese per cercare di riconquistare la Nazionale in vista dei Mondiali in programma la prossima estate.

Chiesa torna in Serie A: la destinazione

Tra il Liverpool e Federico Chiesa è stata una storia d’amore mai sbocciata. Per questo motivo le strade delle parti potrebbero separarsi nel corso di questo calciomercato dopo essersi incontrate appena un anno fa. Non c’è altra soluzione se non questa, anche perché di restare fermo un’altra stagione l’italiano non ne ha alcuna intenzione.

Per questo motivo starebbe cominciando a valutare insieme al suo agente diverse soluzioni, ma la Serie A potrebbe essere quella che fa decisamente al caso suo. Per il momento ancora nessuna squadra si sarebbe concretamente fatta avanti, ma non è assolutamente da escludere che il nome di Federico Chiesa possa prepotentemente tornare in orbita Roma, complice la necessità di Gian Piero Gasperini di rinforzare con innesti di qualità la sua formazione. Allo stesso tempo sono da inserire in lista anche Milan e Fiorentina, con quest’ultima che potrebbe essere più che stuzzicata dalla possibilità di riaccogliere a Firenze un figlio della città, oltre che prodotto del settore giovanile Viola. Staremo a vedere.