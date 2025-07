Lookman, Inter bruciata: firma subito dopo la cessione

Ademola Lookman sembrava destinato a vestire la maglia dell’Inter nella prossima stagione, ma invece così non sarà.

Stando alle ultime notizie, infatti, un’altra grande di Serie A si sarebbe inserita nelle trattativa con l’Atalanta per l’attaccante nigeriano, riuscendo a superare in una curva sola la concorrenza dei nerazzurri. Parlare di fumata bianca è ancora prematuro, anche perché dalle parti di viale Liberazione starebbero già preparando un rilancio, ma la sensazione è che la strada intrapresa non abbia come meta finale Milano, ma per l’appunto un’altra grande piazza italiana.

Inter bruciata nella corsa ad Ademola Lookman

Dopo il sì del calciatore l’Inter pensava di avere in un pugno Ademola Lookman, ma il calciomercato è talmente imprevedibile che da un momento all’altro la dirigenza nerazzurra si è vista stravolgere completamente le carte in tavola per via nell’inserimento nelle trattativa di una rivale di Serie A.

Da che era solo una questione tra l’Inter e l’Atalanta, adesso è diventato una sorta di gioco di nervi a tre che potrebbe alla fine vedere la società nerazzurra restare con un pugno di mosche in mano. Ovviamente si vuole assolutamente evitare uno scenario del genere, motivo per il quale dalle parti di viale Liberazione sarebbero pronti a rilanciare per Ademola Lookman, ma la sensazione è che la strada che porta al nigeriano si possa fare sempre più in salita, soprattutto nel momento in cui la concorrenza dovesse avere i fondi necessari per affondare il colpo sull’attaccante.

Stando dunque a quanto riportato questa mattina dai colleghi del Corriere dello Sport, Lookman ha sì scelto l’Inter, ma il Napoli è pronto ad insidiarsi nelle trattative soprattutto nel momento in cui riuscisse a piazzare Giacomo Raspadori. Con l’uscita dell’81 la società campione d’Italia avrebbe la liquidità necessaria per bruciare i rivali nerazzurri nella corsa all’attaccante nigeriano.

Niente Lookman per l’Inter: la situazione

L’Inter potrebbe vedersi soffiare Ademola Lookman dal Napoli, un po’ come successo nella passata stagione con lo scudetto. Ovviamente Giuseppe Marotta vorrebbe evitare uno scenario del genere, motivo per il quale la dirigenza nerazzurra sarebbe pronta a presentare all’Atalanta una nuova offerta per l’attaccante nigeriano, superando i 40 milioni di base di partenza.

La sensazione, però, è che questa cifra possa ancora non bastare, con i campioni d’Italia in agguato pronti a sfruttare ogni passo falso della concorrenza per mettersi davanti nella corsa a Lookman. Allo stesso tempo, però, l’Inter ha fiducia perché convinta di avere la preferenza del giocatore, ma è un attimo che anche questa situazione di vantaggio possa clamorosamente ribaltarsi. Staremo a vedere.