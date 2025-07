Allegri ha deciso, lascia subito il Milan

Il Milan si prepara a concretizzare altre operazioni di mercato. Allegri ha deciso: un rossonero andrà via. Il divorzio è imminente.

Va di fretta, il Milan. Il direttore sportivo Igli Tare, dopo aver preso Luka Modric e Samuele Ricci, in queste ore sta portando avanti le interlocuzioni riguardanti Ardon Jashari e Pervis Estupinan entrambi determinati a sbarcare alla corte di Massimiliano Allegri nel più breve tempo possibile. Il manager, al tempo stesso, è pronto a sfoltire la rosa cedendo gli elementi dell’attuale gruppo ritenuti non imprescindibili o comunque poco utili dal tecnico livornese.

Lunga la lista degli epurati destinati a salutare la compagnia a stretto giro di posta. E’ il caso, ad esempio, di Emerson Royal, acquistato dal Tottenham lo scorso agosto in cambio di 15 milioni. Il 26enne brasiliano, nonostante il grande spazio ricevuto, ha faticato ad ambientarsi e ad offrire contributi concreti in fase offensiva: zero gol e nessun assist nelle 17 apparizioni totalizzate fra le varie competizioni. Un bottino deludente, ulteriormente aggravato dall’infortunio al polpaccio subito a metà gennaio che lo ha costretto a saltare ben 22 partite.

La sua permanenza in rossonero è destinata a chiudersi presto, visto che Allegri ha deciso di escluderlo dalla tournée estiva che farà tappa a Singapore, Hong Kong e a Perth. Ora resta da vedere soltanto dove proseguirà la carriera del classe 1999, il cui contratto scadrà nel 2028. Due le squadre che si sono iscritte alla corsa, allo scopo di prenderlo e consegnarlo ai rispettivi allenatori. Una di queste è il Besiktas, intenzionato a proseguire lo shopping in Italia dopo aver preso Tammy Abraham dalla Roma.

Mercato Milan, Allegri ha deciso: andrà via

I bianconeri turchi dovranno guardarsi dalla concorrenza del Betis, autore di alcuni sondaggi esplorativi. In attesa di definire la cessione dell’ex Barcellona, Tare si è messo al lavoro allo scopo di regalare ad Allegri un nuovo terzino destro titolare di comprovata qualità ed esperienza. Il preferito risponde al nome di Marc Pubill, reduce dall’ottima annata vissuta all’Almeria (una rete e 5 assist in 40 presenze). Il 22enne spagnolo, però, piace anche alla Juventus e alla Roma.

La strada alternativa conduce a Lucas Vazquez, lasciato libero dal Real Madrid. Il 34enne punta a giocare ad alti livelli per diversi altri anni e, in questi giorni, sta valutando il da farsi e le varie proposte nel frattempo giunte sulla scrivania del suo manager. Un’opportunità di mercato che stuzzica il Milan, attratto dall’idea di mettere le mani su un elemento non più giovanissimo ma abituato a vincere e a sollevare al cielo trofei.