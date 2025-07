Juventus, addio Kolo Muani: arriva l’attaccante dal PSG

La Juventus è pronta a sferrare l’assalto decisivo per il nuovo affare in attacco. Addio a Kolo Muani, ecco la nuova occasione da Parigi: la svolta

Un momento decisivo per allestire una rosa sempre più competitiva in casa bianconera. Spunta il nuovo blitz a Parigi per il dg Comolli che ha intenzione di puntellare la formazione a disposizione di Tudor. Un nuovo intreccio di calciomercato sempre molto affascinante: scopriamo i nuovi dettagli.

Saranno ore calde in casa Juventus per conoscere il nuovo rinforzo in attacco. Dopo l’arrivo di Jonathan David e quello imminente di Sancho, la dirigenza bianconera è pronta a chiudere per un nuovo colpo dalla Francia. Il riscatto di Kolo Muani è sempre più lontano, ma spunta la nuova occasione da cogliere al volo da Parigi. Tudor ha chiesto subito nuovi rinforzi di spessore al dg Comolli: nei prossimi giorni arriveranno subito innesti di spessore internazionale per tornare a lottare in ottica Scudetto.

Juventus, nuova idea da Parigi: spunta l’attaccante

Conosciamo subito nel dettaglio le nuove alternative per Kolo Muani che non vestirà la maglia bianconera nella prossima stagione. Tutto può cambiare nei prossimi giorni per una nuova soluzione immediata: ecco la verità per il nuovo affare.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, Kolo Muani è sempre più lontano dalla Juventus. Il dg Comolli si vuole subito cautelare con un nuovo innesto di spessore internazionale dal PSG: il portoghese Goncalo Ramos è pronto a vestire la maglia bianconera. Accostato anche a Milan e Napoli, il suo futuro è pronto ad essere in Serie A.

Un momento decisivo per chiudere subito per il nuovo affare. Goncalo Ramos non vede l’ora di tornare a brillare di luce propria: ha vissuto stagioni a corrente alternata, ma ora potrebbe arrivare il trasferimento a titolo definitivo. La Juventus è sempre molto attiva sul fronte calciomercato con innesti di spessore: la nuova soluzione immediata per accontentare Igor Tudor.

L’allenatore bianconero dovrà subito ritrovare la quadra perfetta in vista della prossima stagione. Saranno settimane intense in ritiro per ritrovare quell’entusiasmo di un tempo: sono stati mesi ricchi di colpi di scena a Torino dopo l’esonero di Thiago Motta. Ora la Juventus ha intenzioni serie per tornare a puntare lo Scudetto: urgono rinforzi di qualità internazionale per una nuova svolta da Parigi. Si sogna di nuovo in grande in casa Juve.