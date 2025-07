Mercato, l’ex campione d’Italia torna a casa: colpaccio in Serie A

Dopo il periodo passato lontano da Napoli e da quella che è stata casa sua, ecco che si consuma il ritorno in Serie A per l’ex campione d’Italia.

A sorpresa, sarà un colpaccio vero e proprio se si considera che arriverà per tornare a giocare ad altissimi livelli e da titolare nella difesa che si affiderà a quello che fu il centrale di difesa di Luciano Spalletti nell’annata scudettata del 2022/2023.

A riportare la notizia sul ritorno in Serie A è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato che ha svelato quello che, oltre ad un altro centrale, è il nome che porta al doppio colpo che riguarda il ritorno in Italia proprio del centrale che fu tra i protagonisti dello Scudetto vinto dal Napoli nel 2023.

Calciomercato Serie A: ritorno a casa, è l’ex Napoli

L’ex Napoli ritorna a casa e in Serie A dopo l’annata vissuta tra alti e bassi dopo la separazione che si è consumata dal club partenopeo, dopo aver praticamente vinto al suo primo anno in maglia azzurra.

Potrebbe tornare dove tutto è cominciato per lui perché, dall’acquisto che ci fu dal Brighton, ha vissuto un anno che gli ha permesso di convincere il Napoli a sceglierlo per la difesa, per poi separarsene dopo due anni dal suo arrivo.

Si tratta di Leo Ostigard, calciatore legatissimo al Napoli e anche alla Serie A, in un posto che lo ha lanciato a grandi livelli. Tornando in Italia si ritroverebbe in Liguria e al Genoa, lì dove giocherebbe da titolare per cercare di convincere la Norvegia a puntare su di lui da titolare in difesa, dopo un paio d’anni non proprio felici e che sono seguiti alla vittoria del trofeo azzurro nel 2023.

Ostigard di nuovo in Serie A: la formula per chiudere

Rientrato dal prestito all’Hoffenheim, il Rennes ha scelto di separarsi da Leo Ostigard e c’è il Genoa a poter puntare sul suo grande ex. Arrivò in Italia dal Brighton nell’annata del 2022 e prima del passaggio poi al Napoli, lì dove ha vinto da co-protagonista uno Scudetto che è passato alla storia, trentatré anni dall’ultima volta, in terra partenopea.

Prelevandolo magari di nuovo in prestito e con opzione di riscatto a 10 milioni, il Genoa potrebbe assicurarsi Ostigard. Stesso club rossoblu che è in trattativa col Venezia per l’arrivo di Idzes. Ma l’arrivo di un difensore non esclude l’altro considerando le alte ambizioni del patron rumeno nella gestione Patrick Vieira.