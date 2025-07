Milan anticipato, firma in Premier: Tare fa all-in sull’ivoriano

Dopo giorni intensi di trattative, contatti e rilanci, il Milan si è lasciato scappare la possibilità di ingaggiare il giovane esterno.

Stando alle ultime notizie, infatti, il calciatore è in procinto di trasferirsi in Premier League dopo l’ultima convincente offerta presentata dal club inglese per il calciatore. Ovviamente è ancora presto per parlare di affare fatto, ma la sensazione è che la fumata bianca sia prossima ad arrivare, con il Milan che si sarebbe già mosso di conseguenza individuando nell’ivoriano il profilo adatto sul quale andare a puntare per rinforzare la propria fascia destra.

Niente Milan, alla fine firma in Premier League

Dopo Archie Brown il Milan deve registrare (e incassare) un’altra delusione in questo calciomercato. Stando alle ultime notizie, infatti, il club rossonero si sarebbe lasciato scappare la possibilità di ingaggiare il giovane esterno, per il quale egli scorsi giorni la dirigenza si sarebbe mossa in prima persona per capire la fattibilità di quest’operazione.

Il calciatore aveva dato massima disponibilità al trasferimento al Milan, ma il continuo temporeggiare del Diavolo infastidito e non poco le parti in causa, che alla fine hanno deciso di voltare le spalle al club meneghino e valutare l’altra soluzione in “corsa”. Nella mattinata di oggi è poi arrivato l’affondo decisivo sul calciatore da parte del club di Premier League, che ovviamente ha sfruttato a proprio favore questa rottura con il Milan per assicurarsi il talento, la corsa e la spinta di questo giovane esterno.

Stando dunque a quanto riportato dal collega Fabrizio Romano sui propri canali social, i Wolves hanno presentato un’offerta all’Almeria da 15 milioni di euro più bonus per Marc Pubill, che oramai ha perso le speranze di vestire la maglia del Milan nella prossima stagione.

Il Milan ha deciso che punterà sull’ivoriano

Marc Pubill potrebbe essere un rimpianto per il Milan, che comunque non ha mai ritenuto lo spagnolo una prima scelta per la sfascia destra. Max Allegri non è infatti mai stato convinto di questa soluzione, motivo per il quale la dirigenza rossonera ha lasciato strada spianata al Wolverhampton, che ovviamente non si lascerà scappare questa opportunità.

Lasciando andare Pubill il Milan dovrà inevitabilmente puntare su un altro giocatore per rinforzarsi sulla destra, e stando ai colleghi di Tuttosport questo potrebbe essere Guela Doué dello Strasburgo, da sempre il preferito non solo del direttore sportivo Igli Tare, ma anche di tutta l’area tecnica. In lizza ci sarebbe anche un altro ivoriano, Wilfried Singo, ma la sensazione è che alla fine il Milan possa puntare proprio sul franco-ivoriano classe 2002.