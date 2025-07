Svendita Juventus: comprano Vlahovic per 10MLN

La Juventus potrebbe presto prendere una decisione clamorosa per risolvere già quest’estate il “problema” Dusan Vlahovic.

Stando alle ultime notizie, infatti, la Vecchia Signora sarebbe disposta a svendere il proprio numero 9 pur di liberarsene per fare spazio in rosa a Randal Kolo Muani. La cessione del serbo potrebbe poi essere un ulteriore incentivo per affondare il colpo sul francese, motivo per il quale la Juventus potrebbe accontentarsi anche di una cifra simbolica pur di lasciare andare Dusan Vlahovic, che rifiutata la Turchia non disdegnerebbe la possibilità di andare in scadenza e guadagnare 12 milioni di euro a stagione fino al giugno 2026.

Via libera per Vlahovic: si tratta con la Juventus

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Dusan Vlahovic, destinato a lasciare la Juventus già nel corso di questo calciomercato. Certo, le cose potrebbero anche non andare in questo modo, ma l’unico a guadagnarci in questa situazione potrebbe essere proprio l’attaccante serbo.

Rifiutata la Turchia l’ex Fiorentina potrebbe anche correre il rischio di restare a Torino fino a scadenza di contratto, ma questa strategia salterebbe nel momento in cui si dovesse palesarsi un’opportunità che faccia al caso suo. Nonostante tutte le difficoltà riscontrate nelle ultime stagioni in rossonero, Dusan Vlahovic resta un profilo appetibile a livello internazionale, e l’interesse di una grande di Serie A non può fare altro che confermarlo. Ovviamente c’è prima da trattare con la Juventus, ma la sensazione è che sia stata intrapresa una strada ben precisa.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi del Corriere della Sera, Dusan Vlahovic potrebbe diventare il nuovo numero 9 del Milan. Dopo un primo momento di tentennamento, infatti, l’amministratore delegato Giorgio Furlani avrebbe dato il via libera al direttore sportivo Igli Tare per trattare l’attaccante serbo, da sempre il preferito di Max Allegri nonostante siano usciti fuori tanti nomi nel corso di questi giorni.

Comprano Vlahovic per appena 10MLN

Igli Tare ha avuto il via libera definitivo per trattare Dusan Vlahovic. C’è un però importante che potrebbe giocare un ruolo fondamentale nelle trattative tra la Juventus e il Milan per l’attaccante serbo. Stando ai colleghi del Corriere della Sera, infatti, Giorgio Furlani avrebbe aperto alla possibilità di ingaggiare il classe 2000 a patto che il costo per il suo cartellino non superi i 10 milioni di euro.

A queste condizioni è difficile pensare che la Juventus possa accettare questo compromesso, ma allo stesso tempo il Milan è convinto che la posizione della Vecchia Signora possa piano piano ammorbidirsi, ed è su questo aspetto, e sulla volontà del calciatore, che potrebbe giocare Tare per rientrare nei parametri imposti dalla società.