Xavi Simons in Serie A: c’è il sì del calciatore, accordo a un passo

Xavi Simons è oramai prossimo a lasciare il RedBull Lipsia nel corso di questo movimentato calciomercato estivo.

Stando alle ultime notizie, infatti, di restare in Germania senza competizioni europee l’olandese non ne avrebbe alcuna intenzione, anche perché vuole mettersi il più possibile in mostra nel corso di questa stagione che anticipa il Mondiale. Per questo motivo si sarebbe cominciato a guardare intorno e valutare diverse soluzioni, prendendo seriamente in considerazione quella che potrebbe vederlo protagonista in Serie A.

Xavi Simons in Serie A: la destinazione

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Xavi Simons, destinato a lasciare il RedBull Lipsia nel corso di questo calciomercato dopo il fallimento della scorsa stagione. Essendo un profilo di caratura internazionale, sull’olandese si sarebbero già cominciate a muovere diverse squadra, anche perché è da tempo nota la sua volontà di andare via dalla Germania quest’estate.

Tra le pretendenti ci sarebbe anche una grande di Serie A, che a fari spenti starebbe cercando di piazzare quello che potrebbe essere il colpo dell’estate in Italia. Ovviamente non sarà semplice, anche perché il RedBull Lipsia non valuta Xavi Simons meno di 70 milioni di euro stando dati Transfermarkt, ma la volontà del calciatore di cambiare area potrebbe giocare un ruolo fondamentale in queste trattative.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di TMW, nonostante tutte le difficoltà del caso, l’Inter ci starebbe seriamente provando per il fantasista olandese, che comunque preferirebbe la Premier League alla Serie A, considerato l’interesse (concreto) nei suoi confronti di una grande del campionato inglese, che a differenza dei nerazzurri avrebbe la disponibilità economica per accontentare giocare e RedBull Lipsia.

C’è il sì di Xavi Simons: accordo a un passo

L’Inter è sulle tracce di Xavi Simons, ma la sensazione è che l’olandese rimarrà una semplice suggestione di mercato per la società nerazzurra, anche perché il suo futuro sembrerebbe essere in Premier League.

Stando ai colleghi di TMW, infatti, il Chelsea è molto avanti nelle trattative con il RedBull Lipsia per Xavi Simons. Ottenuto il sì del fantasista olandese, il club londinese ha immediatamente allacciato i contatti con i tedeschi, che arrivati a questo punto non possono fare altro che accontentare la richiesta del giocatore di andare via. Ovviamente questo non significa che il classe 2003 debba essere svenduto, ma la sensazione è che questo rischio non ci sia, anche perché un club come quello di Boehly non ha mai avuto problemi a (stra)pagare i cartellini dei giocatori acquistati nel corso di questi anni.