Calciomercato, blitz in casa Juve: firma con una big in Serie A

Nuova occasione in Serie A per il bianconero: blitz decisivo per la firma immediata sul contratto. Arriva la decisione della Juventus per la cessione imminente

La dirigenza bianconera è al lavoro per allestire una rosa competitiva, ma occhio alla svolta per gli affari in Serie A. Nuovo blitz in casa Juve per arrivare subito alla firma con una big italiana: ecco la nuova occasione a sorpresa per la fumata bianca.

Saranno ore calde anche in casa Juventus per la cessione eccellente di un top player. Il dg Comolli vorrebbe subito accontentare l’allenatore bianconero, Igor Tudor, che non vede l’ora di tornare al lavoro dopo le fatiche del Mondiale per Club. Una nuova occasione da monitorare attentamente in Serie A con la firma immediata sul contratto che si avvia alla scadenza. Un momento decisivo per allestire una rosa competitiva in ottica futura: ecco la mossa strategica per avere la meglio sui prossimi affari in Italia.

Calciomercato, nuova occasione dalla Juventus: arriva un top player

Un nuovo intreccio di mercato in Serie A: arriva l’affare dal club bianconero per incrementare il tasso tecnico di una big italiana. Conosciamo subito i nuovi dettagli per il nuovo colpo dalla Juventus: la svolta decisiva.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, Weston McKennie è finito nel mirino del Napoli. Il ds Manna lo conosce molto bene dopo l’esperienza condivisa alla Juventus. Il texano è pronto a lasciare la squadra bianconera per una nuova avventura anche in Serie A senza escludere un ritorno negli Usa. Il suo contratto con la Juventus è in scadenza tra un anno, ma al momento tutto può cambiare per la sua prossima stagione.

L’obiettivo della dirigenza bianconera è quello di non perderlo a parametro zero: anche il Napoli continua a monitorare la sua situazione contrattuale così come il Milan targato Max Allegri che ha sempre stimato il centrocampista americano. Il divorzio potrebbe essere una soluzione immediata per firmare così con una nuova big italiana.

Una situazione simile a quella di Dusan Vlahovic: l’attaccante serbo non vede l’ora di tornare a segnare gol importanti. Il suo addio alla Juventus è sempre più vicino: sulle sue tracce c’è sempre il forte interessamento del Milan. McKennie vorrebbe continuare il suo percorso in bianconero: nei prossimi giorni si conoscerà la sua decisione definitiva.