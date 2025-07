Douglas Luiz resta in Serie A: lo scambio convince la Juve

Il futuro del centrocampista brasiliano è ormai lontano dai bianconeri. E un club di Serie A potrebbe andare a prendere il giocatore con uno scambio

Alta tensione fra la Juventus e Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano non si è presentato al raduno e ormai il rapporto sembra essere definitivamente incrinato. Per questo motivo nei prossimi giorni il club bianconero proverà a trovare una soluzione per il centrocampista. E attenzione alla possibilità di una permanenza in Serie A. Per arrivare alla fumata bianca, comunque, ci sarà bisogno di una apertura al prestito magari con il diritto di riscatto.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi. Ma il futuro di Douglas Luiz in questo calciomercato potrebbe essere ancora in Serie A. Un club, infatti, starebbe ragionando sulla possibilità di andare a prendere il brasiliano e si starebbe ragionando su uno scambio secco. Ad oggi non è stata ancora presa una decisione definitiva, ma si stanno facendo tutte le valutazioni del caso. Resta comunque una pista da seguire con attenzione.

Calciomercato Juve: scambio secco con Douglas Luiz, le ultime

La Juventus cercherà di trovare una soluzione nel corso dei prossimi giorni per Douglas Luiz. La decisione di non presentarsi alla Continassa del brasiliano non è stata accettata dalla società bianconera che ora lo potrebbe multare. Naturalmente lo strappo è praticamente impossibile da ricucire e per questo motivo ora toccherà a Comolli lavorare per consentire al centrocampista brasiliano di trasferirsi in un’altra squadra.

E attenzione alla possibilità Roma. Secondo le informazioni di RomaTube TV, i giallorossi sarebbero ritornati con forza su Douglas Luiz per rinforzare il centrocampo. Il brasiliano è un vecchio obiettivo di calciomercato del club capitolino ed ora Massara un tentativo lo potrebbe fare magari mettendo sul piatto uno scambio di prestiti con Cristante. Una possibilità che sembra stuzzicare molto anche la stessa Juventus.

I bianconeri devono prendere due centrocampisti e chiudere una operazione in prestito potrebbe essere molto favorevole. Quindi la Juventus, in caso di nessuna offerta importante per Douglas Luiz, è pronta ad aprire alla possibilità di uno scambio con Cristante in questo calciomercato.

Al momento si è ancora nella fase delle valutazioni. Ma nelle prossime settimane si potrebbe entrare nel vivo della trattativa per accontentare i due tecnici.