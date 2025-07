Juventus, arriva il nuovo attaccante: Douglas Luiz la chiave

La Juventus continua a lavorare senza sosta in ottica futura. Spunta il nuovo intreccio grazie al brasiliano Douglas Luiz pronto a dire addio: l’affare

Una nuova destinazione molto ambita per il centrocampista brasiliano della Juventus Douglas Luiz. Le prossime ore saranno decisive per arrivare così alla chiusura definitiva dell’affare: ormai ci siamo per uno scambio a sorpresa.

La dirigenza bianconera dovrà monitorare attentamente il futuro del centrocampista brasiliano Douglas Luiz. Un momento decisivo per continuare a sognare in grande: non si è presentato al primo giorno di ritiro alla Continassa. La sua cessione arriverà nei prossimi giorni: spunta la nuova contropartita per la futura operazione di mercato. Saranno ore intense per conoscere la sua prossima destinazione: il dg Comolli è scatenato sul fronte calciomercato tra acquisti e cessioni.

Juventus, sprint per l’addio di Douglas Luiz: la contropartita

Novità interessanti per ambire a grandi palcoscenici in ottica futura. Ecco la nuova occasione di mercato per accontentare tutte le parti coinvolte: arriva subito l’attaccante per Tudor.

Come svelato dal portale di calciomercato, TransferFeed, possibile addio immediato per Douglas Luiz che non si è presentato al lavoro alla Juventus dopo il Mondiale per Club. Ora il club bianconero prenderà provvedimenti disciplinari, ma la cessione del giocatore brasiliano è già nell’aria da tempo.

La sua valutazione si aggira intorno ai 40 milioni di euro: sulle sue tracce c’è il forte interessamento del Liverpool. In uscita dai Reds c’è proprio l’ex bianconero, Federico Chiesa, accostato a Milan ed Atalanta: potrebbe aprirsi così una nuova opportunità di mercato per accontentare le parti coinvolte. Il talentuoso giocatore italiano vuole tornare a conquistare la Nazionale in vista della prossima stagione grazie al Ct Rino Gattuso.

Chiesa non vede l’ora di firmare con una big italiana: Douglas Luiz resta un’alternativa importante per strappare il sì definitivo del giocatore del Liverpool. Un nuovo intreccio suggestivo per pensare così alla sua prossima destinazione in Serie A. Non ha mai chiuso totalmente la porta ad un suo possibile ritorno a Torino: ha tanta voglia di rivalsa dopo il suo addio doloroso.

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per arrivare alla fumata bianca. Ecco la nuova occasione di mercato per rinforzare il reparto offensivo a disposizione dell’allenatore croato della Juventus. Una mossa strategica importante in vista del futuro prossimo in casa bianconera.