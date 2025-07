Accordo Juventus-Simeone: affare fatto, si chiude entro 72 ore

La Juventus sta valutando nuovi innesti e nuovi accordi per la nuova stagione che sta per iniziare: ora c’è un contatto diretto con Diego Simeone.

i bianconeri sono alle prese con tante novità che riguardano il mercato e che possono regalare sorprese inaspettate per la rosa che deve cominciare la nuova stagione. Ci sono da fare grandi investimenti in tutti i reparti oltre alle mosse che sono già state messe in atto e che possono davvero fare la differenza nella squadra attuale.

Il futuro della Juventus può cambiare totalmente se ci saranno dei movimenti di mercato che possono portare anche occasioni importanti in vista della prossima stagione.

Calciomercato Juventus: accordo con Diego SImeone

La Juventus ha intenzione di crescere e migliorare sempre di più, per colmare il gap con le altre squadre della Serie A ed europee e fare in modo che si possa puntare ai grandi traguardi in questa nuova stagione che si preannuncia estremamente impegnativa.

Tudor ha le idee molto chiare su come far giocare la sua Juve e su quali ruoli migliorare per poter fare in modo che la squadra possa resistere anche alle difficoltà fisiche che si svilupperanno.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus sta valutando dei nomi nuovi che possono uscire dalle big: ora c’è un possibile nuovo accordo con Diego Simeone.

Juventus, colpo Molina: si vuole chiudere subito

L’Atletico Madrid ha aperto alla cessione di Nahuel Molina e la Juventus vuole approfittarne per migliorare la fascia destra. Il calciatore argentino ha già grande esperienza in Serie A, avendo giocato per tanti anni all’Udinese e con i Colchoneros ha collezionato ulteriore esperienza che lo porta a essere, ora, uno degli esterni più forti in circolazione.

Secondo quanto riferisce AS, Molina alla Juventus è un affare che si può chiudere entro pochi giorni. Tudor spinge per avere un nuovo esterno destro di gamba e di gran qualità e ha chiesto alla dirigenza di accelerare per poter sfruttare subito colpi nuovi.

Diego Simeone ha già dato il suo ok al trasferimento di Molina, volendo puntare su altri calciatori, più utili al suo tipo di calcio.

Molina alla Juventus: le cifre dell’affare

Nahuel Molina è il primo nome sulla lista di Igor Tudor per la fascia destra, L’esterno argentino è al centro di numerose voci di mercato e presto il suo ritorno in Italia si può concretizzare definitivamente.

Molina alla Juve si può chiudere per 30 milioni di euro: i bianconeri vogliono provare a chiudere subito l’affare e riportare l’argentino in bianconero, ma questa volta non in Friuli.