Inter, nuovo difensore dalla Francia: l’ok di Chivu

L’Inter è vogliosa di una nuova avventura in ottica futura. Scopriamo i nuvoi dettagli per la futura operazione di mercato: ecco l’occasione a sorpresa

Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, è pronto a sferrare l’assalto vincente per un nuovo affare in difesa. Un nuovo intreccio di calciomercato dalla Francia per assicurarsi uno dei migliori giovani centrali: un’occasione da cogliere al volo per ringiovanire così la retroguardia dell’Inter.

La dirigenza nerazzurra è sempre molto attiva per ingaggiare i migliori prospetti in circolazione. Spunta la nuova occasione dal fronte calciomercato in Francia: un nuovo intreccio decisivo per continuare a sognare in grande. Chivu avrebbe già dato il suo ok per ingaggiare il difensore proveniente dalla Ligue1: scopriamo gli ulteriori dettagli in vista della prossima stagione. Saranno ore intense per arrivare così alla chiusura definitiva del prossimo affare in difesa: la svolta decisiva per il futuro.

Calciomercato, sprint per l’affare dalla Francia: l’occasione in difesa

Come svelato dal giornalista francese, Sébastien Denis, l’Inter continua a monitorare la situazione intorno al difensore del Nantes Nathan Zeze. Attualmente il centrale preferisce il Villarreal, ma il club nerazzurro è sempre pronto a sferrare l’assalto vincente. La sua valutazione si aggira intorno ai 22 milioni di euro: Chivu vorrebbe ringiovanire la retroguardia con innesti di spessore internazionale.

Una nuova occasione di calciomercato per continuare a sognare in grande. Ecco l’occasione in grande per un intreccio proveniente dalla Francia: una nuova idea da urlo per una svolta in casa nerazzurra. L’Inter non intende badare a spese per cercare di allestire una rosa competitiva in vista della prossima stagione.

Novità interessanti per mettere a segno un nuovo colpo decisivo in difesa. Acerbi e de Vrij ormai si avviano alla fine della propria carriera dopo tanti anni di successo: urgono nuovi rinforzi di qualità per abbassare anche l’età media della rosa nerazzurra. L’Inter dovrà competere così con il Villarreal pronto ad anticipare così il club milanese: il presidente Marotta ha le idee chiare per una nuova soluzione per il futuro.

Saranno ore intense per ambire a nuovi successi dimenticando in fretta e furia la disfatta in finale di Champions League. Saranno ore decisive per chiudere i nuovi colpi di calciomercato per ambire a nuovi palcoscenici: ecco la novità proveniente dalla Francia per l’occasione da cogliere al volo dalla Ligue1. Chivu non vede l’ora di accogliere nuovi innesti di qualità.