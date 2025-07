Juventus, il sostituto di Douglas: arriva il mediano norvegese

Douglas Luiz dirà definitivamente addio alla Juventus, ma pochi minuti è arrivata la svolta per il sostituto. Ecco il nuovo blitz in Premier League: l’affare

Un nuovo intreccio di calciomercato in casa bianconera. La Juventus intende fare sul serio per ingaggiare i migliori prospetti in circolazione: ecco la nuova occasione da cogliere al volo. Una novità assoluta per trovare subito in tempi brevi il sostituto di Douglas Luiz.

La dirigenza bianconera è al lavoro per incrementare il tasso tecnico della rosa della Juventus. Una nuova svolta in vista della prossima stagione dopo la rottura con Douglas Luiz: ormai ci siamo per la chiusura definitiva dell’affare. Saranno ore calde per ingaggiare così il sostituto a centrocampo: spunta la nuova pista percorribile dal dg Comolli con il blitz in Premier. Tutto può cambiare nei prossimi giorni per arrivare così al colpo a centrocampo per puntellare così la zona mediana della squadra bianconera. Una novità assoluta per continuare a sognare in grande in casa bianconera: ecco la nuova occasione di calciomercato proveniente dall’Inghilterra.

Calciomercato, nuova svolta in casa Juve: l’alternativa a centrocampo

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Sander Berge è uno degli obiettivi di mercato della Juventus. Un nuovo mediano alla corte di Tudor dopo la rottura definitiva con il brasiliano Douglas Luiz: una nuova occasione in vista della prossima stagione.

Saranno ore intense per prendere la miglior decisione possibile: Tudor potrebbe anche pensare al colpo di Amrabat in uscita dal Fenerbahce. La Juventus cercherà di regalare subito nuovi colpi all’allenatore bianconero per trovare la quadra fin dai primi giorni di ritiro. Berge, classe 1998, è pronto a dire addio al Fulham per iniziare un nuovo percorso avvincente in Serie A: una voglia immensa per dare una svolta alla sua carriera.

Tanti nomi sul taccuino del dg Comolli che non vede l’ora di allestire una rosa competitiva anche in Champions League. Tutto può cambiare nei prossimi giorni per la fumata bianca dell’affare. Berge potrebbe essere il nuovo rinforzo della squadra bianconera con la novità assoluta per il futuro. La Juventus non intende badare a spese in vista del futuro per una nuova soluzione immediata a centrocampo. Douglas Luiz dovrà trovare subito una nuova sistemazione, ma al momento tutto può cambiare per l’intreccio dalla Premier League per Berge.