Milan: lo scambio beffa il Napoli, arriva il ‘Messi giapponese’

I rossoneri continuano ad essere molto attivi sul calciomercato. Possibile uno scambio per andare a definire una operazione importante

Il Milan prosegue la campagna di rafforzamento. Dopo un inizio molto difficile, il calciomercato dei rossoneri sembra essersi definitivamente sbloccato. L’uscita contro l’Arsenal ha evidenziato la necessità di andare a rinforzare la rosa e Tare punta a chiudere alcune trattative in davvero poco tempo. Doué sembra essere sempre più vicino, poi si cercherà di definire Jashari e magari anche un secondo terzino sinistro per completare anche quella fascia.

Successivamente si inizierà a ragionare sulla possibilità di andare a chiudere uno scambio in Spagna. Secondo le informazioni di fichajes.net, il Milan starebbe seguendo da vicino uno dei talenti presenti in Liga. Si tratta di una operazione di calciomercato non semplice per diversi motivi. Ma un tentativo i rossoneri lo potrebbero fare magari proponendo anche uno scambio. Vedremo cosa succederà e se Allegri potrà accogliere il Messi giapponese.

Calciomercato Milan: affare in Spagna, possibile scambio

Il Milan dovrà ancora puntellare la rosa in tutti i reparti. Molto dipenderà anche da come andranno le uscite. E lo stesso Tare potrebbe ragionare sulla possibilità di uno scambio per dare ad Allegri un calciatore giovane e talentuoso. Per il momento si tratta di una indiscrezioni e bisognerà attendere ancora qualche settimana per avere un quadro più chiaro.

Stando alle notizie che arrivano dalla Spagna, il Milan starebbe osservando da vicino la situazione di Kubo. Sul Messi giapponese, così come soprannominato in patria, ci sarebbe anche il Napoli. I rossoneri, però, potrebbero decidere di andare a sbaragliare la concorrenza magari proponendo alla Real Sociedad un cash importante oltre che l’inserimento nella trattativa di un calciatore come Chukwueze. Il nigeriano non rientra nei piani di Allegri e il suo utilizzo come pedina in una operazione di calciomercato non è da escludere.

Per adesso non sembra esserci una vera e propria trattativa fra Milan e Real Sociedad per Kubo. Ma resta una pista di calciomercato da seguire con attenzione. I rossoneri cercano un rinforzo in quel reparto e il classe 2001 è sicuramente uno di quei calciatori che si sposerebbero alla perfezione con il modo di giocare di Allegri.

Mercato Milan: Kubo obiettivo per l’attacco

Kubo spera di poter approdare in una big di questo calciomercato. Il Napoli lo starebbe seguendo ed ora anche il Milan si sarebbe aggiunto in questa corsa.

I rossoneri potrebbero decidere non solo di mettere una proposta economica, ma anche il cartellino di Chukwueze. Una proposta che è destinata a far riflettere la Real Sociedad.