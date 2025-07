Un altro scambio tra Milan e Roma: c’è già l’ok, ha deciso Gasperini

Il calciomercato delle squadre italiane è entrato nella fase più calda: ora tra Milan e Roma si può chiudere uno scambio a titolo definitivo.

I rossoneri hanno iniziato un nuovo corso con Massimiliano Allegri e ora vogliono tornare velocemente in vetta. La squadra deve tornare a lottare per obiettivi importanti e per vincere di nuovo lo Scudetto o almeno tornare tra le prime quattro della classifica finale.

Il futuro del Milan dipende dalle scelte di calciomercato che si metteranno in atto da qui in avanti con Tare che è al lavoro notte e giorno per riuscire a migliorare la rosa.

Calciomercato Milan: scambio con la Roma

Il Milan ha intenzione di tornare in alto, di fare bene con Allegri e tornare almeno in Champions League. I rossoneri sono pronti a mettere in piedi un nuovo corso e intende fare in modo che la situazione possa cambiare radicalmente rispetto all’anno scorso.

Allegri e Tare sono d’accordo su tutto, soprattutto sul mercato e sulle idee e novità tattiche che devono essere messe in atto nella nuova stagione che deve iniziare nel modo migliore possibile.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Roma e il Milan stanno valutando un nuovo scambio dopo quello chiuso lo scorso anno: si può fare a titolo definitivo.

Il Milan pensa a Baldanzi: è in uscita dalla Roma

La Roma di Gasperini dovrà dire addio ad alcuni profili che non fanno al caso del nuovo allenatore e ora tra i cedibili ci sono anche Tommaso Baldanzi e Stephan El Shaarawy: il trequaetista ex Empoli piace ai rossoneri.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, la Roma intende cedere Tommaso Baldanzi e il Milan vuole chiudere questo nuovo colpo per dare modo ad Allegri di avere un nuovo centrocampista di qualità e di inserimento che può fare la differenza nella fase offensiva.

Baldanzi ha già dato apertura al Milan, vuole provare una nuova esperienza che gli dia modo di esprimere al meglio il suo talento ed essere poi decisivo per come si prospetta da anni. La sua carriera può svoltare se firma con il Milan, con Allegri che spesso ha cambiato la vita e la carriera di molti giovani calciatori.

Baldanzi al Mialn: scambio con Saelemaekers?

Il Milan pensa a Baldanzi e sta valutando un nuovo scambio con la Roma, questa volta da chiudere a titolo definitivo. Tra i nomi che interessano ai giallorossi c’è sempre quello di Alexis Saelemaekers che nello schema di Gasperini si troverebbe alla perfezione.

Tutto dipende da come si metteranno d’accordo i due club e dalle necessità dei calciatori che stanno scegliendo il proprio futuro.